高齡化趨勢難以逆轉 今年前八月高齡者勞參率衝破9%

根據主計總處公布的國情統計資料顯示，今年1~8月我國高齡者勞動參與率首度衝破9%，來到9.2%，去年同期為8.7%。但，近十年我國高齡者勞參率介於7.9%~8.8%間，仍低於美國與鄰近的日、韓。

至於今年1~8月我國中壯年的勞參率，45~64歲為64.5％，較上年同期僅增加0.6個百分點；25~44歲為89.23％，較上年同期則是減少0.35個百分點。再次凸顯台灣少子化、高齡化的趨勢難以逆轉。

主計總處指出，受人口老化影響，我國65歲以上高齡者逐年增加，2020年高齡民間人口為367.5萬人，較2019年增17.7萬人，與2010年相較，增121.3萬人，平均年增4.1%。2021年1~8月平均續增至381.5萬人，占15歲以上民間人口的18.9%。

另，根據主計總處國情統計資料顯示，我國2020年高齡者勞參率為8.8%，較2010年增0.7個百分點，近年高齡勞餐率則介於7.9%~8.8%間。今年1~8月平均9.2%，較上年同期8.7%增0.5個百分點。

若按性別觀察，2020年男、女性高齡者勞參率各為13.8%及4.6%，較2019年各增0.9及增0.1個百分點，與2010年相較，男性增1.7個百分點高於女性增0.2個百分點，2010至2020年間勞參率的性別差距介於7.7至9.8個百分點間，2021年1~8月平均勞參率的性別差距為8.4個百分點，較上年同期縮減0.7個百分點。

觀察我國與OECD會員國高齡者勞參率，主計總處指出，2020年39個國家中，以南韓35.3%最高，其次為冰島31.6%，盧森堡2.8%最低，各國高低差異明顯，我國8.8%在39個國家中排名第24，低於美國及亞鄰的南韓及日本，也較OECD中位數10.7%低1.9個百分點。

進一步按性別觀察，主計總處指出，OECD會員國高齡者勞參率均男高於女，性別差距以墨西哥23.6個百分點最大，西班牙及法國差距不及2個百分點較低，我國性別差距9.2個百分點，低於南韓與日本的16.9百分點，較 OECD會員國性別差距之中位數7.2個百分點則高2個百分點。