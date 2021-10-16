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基本工資確定調漲！後續影響掀兩派網友論戰

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
基本工資確定調漲！後續影響掀兩派網友論戰。 圖片來源/unsplash
基本工資確定調漲！後續影響掀兩派網友論戰。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一週內「基本工資調漲」話題的網路聲量表現，帶您了解基本工資的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

明年元旦起，勞工基本工資即將正式調漲，從目前的月薪24,000元調漲為25,250元，時薪也從160元調漲為168元，消息一出即引發全台網友關注。

基本工資調漲幅度受關注 資方認為應有配套措施

每年都會決定基本工資是否需要調整的第三季「基本工資審議委員會」，受本土疫情影響延期到近日開會，而在此會議中對於基本工資的調幅程度，在網路上引發民眾討論。勞動部長許銘春於10月7日向媒體透露今年工資漲幅「至少會有3%」，新聞曝光後帶動社群對於隔天基本工資審議委員會議的關注。

基本工資調漲近一週網路討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
基本工資調漲近一週網路討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

8日會議當天，勞動部邀集勞、資、政、學四方代表進行協商決議，並表示勞資雙方達成共識，拍板自2022年1月1日起，月薪調幅約為5.21%，也統計出此政策實施後，將約有194萬名本國與外籍勞工受惠。此消息一出立刻在討論區引爆不同觀點的網友論戰，也有些中立民眾表示「漲不漲都有人罵，一方受惠就會損害到另一族群的利益」。

另外，勞動部進一步表示，因資方代表認為受疫情影響，對於商業、服務業及中小企業的衝擊較大，並非調升基本工資的適當時機，應予以特別考量，因此政府也允諾對疫情受創嚴重之產業，將提供配套措施，後續相關補助也成為討論焦點。

「物價上漲」為調薪與否兩派網友議論焦點 網憂中小企業受創

基本工資調漲定案後民眾意見參差，其中，「支持」調漲的民眾認為因應物價逐年上漲，此決定能顧及「基本薪資族」的權益，也能幫助「移工」，有網友就表示「在物價確定上漲下，不調基本薪資底層怎麼活」、「吸引移工進來啊，也幫資方解決少子問題」，提到調高基本工資也能吸引移工進駐，緩解某些產業勞力不足的狀況。

基本工資調漲兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
基本工資調漲兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，「不支持」的民眾則擔心因為工資調漲，店家會為了轉嫁人力成本，導致「物價」再度翻倍上漲，並表示「反對漲基本工資！物價漲翻天！」，也認為領超過最低工資的族群，沒多領卻要一起承擔更多的物價上漲；除此之外，因有些中小企業已經受到疫情打擊虧損，網友提到再加上調薪措施，恐怕只會雪上加霜，有民眾就大嘆「一邊要紓困，一邊還拉高營運成本，確實很慘」。

目前基本工資調漲雖已拍板定案，但經濟部及勞動部表示將針對受創產業研擬配套方案，而經濟部長王美花則表示會訂定相關條件，符合者就可獲得補助。對於未來的因應措施，仍值得民眾關注。

觀看原文→ https://bit.ly/3DHfwbk

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

基本工資 勞動部

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