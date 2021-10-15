歐盟CBAM若上路 學者：台灣產業230億元貿易額恐受挫

經濟部貿易局與中經院今（15）日舉辦「企業如何因應國際綠色新政趨勢」論壇，邀請國際學者討論綠色新政。對於歐盟碳邊境調整機制（CBAM）對台灣影響，歐洲國際政治經濟中心主任李牧山浩石則說，若CBAM上路，台灣鋼鐵、鋁、化肥、電力等產業估計，估計會有新台幣230億元的貿易額受影響。

但李牧山浩石也指出，至於CBAM能否上路仍有諸多討論。首先，歐盟CBAM是否符合WTO的最惠國待遇原則有待討論，相信也會有很多國家會依此向WTO提出挑戰；另一方面歐盟會秉持它是保護公共安全或環境，故符合WTO原則。

但他也說，因為CBAM要通過必須要取得歐洲委員會、歐洲議會及歐洲理事會同意，因此不應該假設已經看到最終草案，因此許多國家都選擇先按兵不動，或是期待CBAM在法律程序時就不攻自破，當然也部分國家已透過保護關稅或結盟來因應。

首爾大學環境研究所能源與環境政策教授、韓國2050碳中和諮詢委員會共同主席尹順真則分享南韓政府所提出的南韓綠色新政。她說，2015年巴黎協議及2018年IPCC報告帶動全球投入2050碳中和行列，當歐盟政府於2019年宣布綠色新政後，該話題也成為南韓總統大選焦點。

南韓總統文在寅在2020年宣布綠色新政是國際新趨勢，更指示南韓環境部、產業通商資源部長、新創及中小企業部及國土交通部推動綠色新政。據南韓政府所公布的綠色新政包括公共設施轉換成零碳建築、恢復陸地、海洋及城市生態系統等，預計經費為160兆元韓元（約新台幣3.7兆元），預估可創造190萬個工作機會。

她也提到，南韓為了達到碳中和共提出三個方案，前兩方案並未完全放棄透過石化燃料發電，但仰賴碳捕捉、再利用及封存等技術達到碳中和；方案三則是完全揚棄石化燃料，僅透過再生能源就達到碳中和。