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屏東科技產業園區環評初審 這原因改成談話會

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

屏東科技產業園區擴區計畫今（15）日闖關環評專案小組初審，然而卻因目的事業主管機關經濟部、屏東縣政府雙雙缺席會議，現場環評委員共識通過，本日會議改為談話會、不做實質決議，形同初審無實質進度。

環保署今日併案審查「屏東科技產業園區（擴區）環境影響說明書」及「屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫環境影響說明書第五次變更內容對照表」，本案擬將原有暫停營運的台糖六塊厝畜殖場併入園區範圍，擴廠面積共26.86公頃，並引進塑膠製品、金屬製品、電子零組件及汽車零件製造業等，預估將提高產值100億元、創造790個就業機會，日前已獲行政院通過。

然而今日會議中，經濟部加工出口區管理處雖作為開發單位代表出席，但經濟部本部作為目的事業管理機關，則未派代表，引發環評委員不滿，更有環評委員一度表示，若下次再通知未到，將會主張退回本案。

環評委員表示，由於目的事業主管機關未出席本次會議，因此不能就本案開發行為申請及變更內容等，就相關法規爭點做釐清，因此建議本次會議改為談話會；現場環保署人員亦表示尊重環評委員討論結果。

經濟部加工處亦於現場致歉，事前未完善部內溝通，下次會議將積極邀請經濟部本部人員、屏東縣政府與會。

本次會議雖改為談話會，環評委員仍就書件內容提出數點建議，包括要求檢討原環評所列空汙、廢水、廢棄物等各項污染物等排放量、用水量及用電量、補充本案開發前後地表逕流變化，對於鄰近地區可能之淹水影響及因應措施、補充溫室氣體增量抵換具體規劃，含再生能源使用比率等。

環評委員也要求，開發單位應補充10月起至隔年3月空氣品質調查資料，並說明引進製程及對應的化學物質種類、年運作量及排放量等，強化化學物質運作管理，及後續進駐廠商的執行方式，並評估是否須進行健康風險評估。

環評 經濟部 環保

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