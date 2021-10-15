地方創生券怎麼領？怎麼用？國發會公布辦法了

國發會加碼推出的每份500元，共20萬份的地方創生券，今(15)日共有508萬9,497人符合第一次抽籤資格，由國發會高仙桂副主任委員自樂透機內抽出081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335等15組中籤號碼，參與抽籤民眾之身分證末3碼與前開號碼相同者為地方創生券之得主，今共抽出5萬1163名幸運中籤民眾，將以簡訊通知。

國發會表示，地方創生券自9月22日至10月14日止，共有683萬餘人登記抽籤，扣除本週已獲得國旅券等加碼券者，共有508萬9497人符合第一次抽籤資格。登記抽籤至10月29日截止，還沒有登記的民眾可上五倍券官網登記抽籤。相關抽籤作業自本週起將分4個禮拜，於每週五上午抽出5萬個名額。

國發會也已整理地方創生券使用及領取方式QA，抽中的民眾可以上網查詢。整理民眾較關心問題如下：

問：什麼是地方創生券？

答：為鼓勵民間消費，並振興符合地方創生政策內涵之店家，得以永續性、公益性及在地共好效益之目標，國發會配合「振興五倍券」實施，規劃發放20萬份、每份面額500元。中籤民眾可持地方創生券至大約900至1000家的在地特色店家消費。

問：地方創生券加碼回饋有無低消及上限？

答：地方創生券可分次使用，無低消。

問：地方創生券的抽籤對象，要符合什麼條件？

答：只要符合領取振興五倍券資格的民眾，皆可參加地方創生券的抽籤。

問：該怎麼抽地方創生券？

答：於登記期間（9月22日至10月29日）進入五倍券官網登記抽籤，勾選「地方創生券」。

問：尚未綁定台灣PAY，可否抽地方創生券及享有加碼回饋？

答：(1)若於抽籤時尚未綁定台灣Pay金融卡，仍可參加抽籤，惟民眾抽到地方創生券後，應儘速綁定台灣Pay金融卡，即可使用。(2)要參加加碼回饋活動，消費前一定要先綁定台灣Pay金融卡。

問：如果抽到地方創生券了，該如何領取及使用？可否分次使用？

答：

一、領取：於11月6日至11月20日至「地方創生入口網」(https://www.twrr.ndc.gov.tw/index）登錄欲綁定金融機構(22家)，並下載金融機構「行動銀行App」或「台灣行動支付App」，綁定金融卡/帳戶。

二、使用：查詢適用店家，至地方創生適用店家使用台灣Pay金融卡支付消費，回饋周期及卡片原則比照台灣Pay數位振興券之方式辦理。

三、可分次使用，直到累積消費500元額度為止。

問：如果家中幼童抽中，如何領取地方創生券？

答：如果家長是採台灣PAY綁定數位振興券，同時共同綁定家中幼童，則家中幼童額度會歸至家長額度。若非前述情況，則依上述領取及使用方式辦理。

問：如果有抽到地方創生券，卻漏收簡訊，哪邊可以查詢中籤名單？

答：可至振興5倍券(5000.gov.tw)查詢。

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