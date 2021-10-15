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疫情促數位轉型 量販業1至8月網路銷售營收年增近五成

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部統計處今（15）日公布產業統計，分析量販業去年因疫情帶動民生物資囤貨潮湧現、線上購物業績成長、振興促銷活動激勵，以及展店效應，營業額2,287億元，年增8.9%，為90年以來最大增幅。經濟部統計處提供
經濟部統計處今（15）日公布產業統計，分析量販業去年因疫情帶動民生物資囤貨潮湧現、線上購物業績成長、振興促銷活動激勵，以及展店效應，營業額2,287億元，年增8.9%，為90年以來最大增幅。經濟部統計處提供

經濟部統計處今（15）日公布產業分析，量販業去年因疫情帶動民生物資囤貨潮湧現、線上購物業績成長、振興促銷活動激勵，以及展店效應，營業額2,287億元，年增8.9%，為90年以來最大增幅。今年又因疫情升溫，帶動民生用品銷售增溫，加上網路銷售業績大幅成長，但因為美食街、餐廳受到內用管制，消費人潮減少，抑制部分增幅，1至8月營收1,611億元，年增3.6%。

而為了彌補實體通路缺口及搭上宅經濟便車，量販業者紛紛啟動數位轉型，推動線上購物，1至8月量販業透過網路銷售營收大幅成長近五成，高於實體通路之0.2%，網路銷售營收占比由109年3.7%升至5.1%，上升1.4個百分點，成為挹注營收成長的另一助力。

至於銷售產品方面，量販業銷售商品結構2019年以「食品類」為大宗，占42.4%；其次為「家庭器具」20.3%；「飲料菸酒類」11.3%居第三；三者合計占比逾七成。而量販業存在明顯銷售旺季，分別集中在農曆年前尾牙商品及年貨採買的1至2月及7至8月受惠中元節及中秋節。

然而，雖然量販業表現亮眼，但仍有面臨經營瓶頸。統計處調查，2020年量販業者以｢價格競爭激烈，毛利偏低｣及｢勞動成本提高｣為主要經營困境，均占80.0%；對於未來營運發展計畫則以｢強化自／新媒體行銷｣占八成為主，顯示業者在布局電商市場漸入軌道後，面對大小電商崛起、零售競爭加劇，將以更精準的行銷策略維護既有客戶忠誠度，並開拓新客源擴展營收。

另外，隨家庭結構及消費行為改變，加上同業競爭激烈，量販業者也以併購方式深入社區，朝向中小型便利店方向發展，以利擴大營收並快速提升市占率。依流通快訊統計，截至今年8月底量販店家數為373家，較上年底增加186家，其中併購超市183家，顯示量販業者持續深耕社區擴點，以搶攻中小型超市商機。

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