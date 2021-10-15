防制強迫勞動 移民署辦圓桌論壇聚焦漁工勞權

內政部移民署今天舉辦「2021年防制強迫勞動圓桌論壇」，邀請產官學及民間團體討論漁工勞動權益及產業杜絕供應鏈強迫勞動議題，盼透過公私協力，打擊人口販運及提升勞動權。

「2021年防制強迫勞動圓桌論壇」上午舉辦開幕式，內政部常務次長邱昌嶽、移民署長鐘景琨、美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）及各國駐台官員等與會。

移民署指出，今年圓桌論壇議題聚焦海上漁工勞動權益、產業杜絕供應鏈強迫勞動，包含美國國土安全部海關及邊境保衛局主任擔任主講人，針對美國關於供應鏈強迫勞動防制作為進行演講。

行政院政務委員羅秉成透過影片致詞表示，政府2020年底實施企業與人權國家行動計畫，提升經濟成長時，並兼顧民主人權。防制強迫勞動是人權議題重要一環，台灣在去年5月擴大成立「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」，納入有關消除歧視議題公私部門代表。

他說，今天論壇將討論海上漁工勞動權益，此議題已與產官學界與民間團體多次交換意見，規劃納入保護境外聘僱外籍漁工等，也會提供急難救助金等社會保障，盼論壇讓各界有更多深入對話與溝通。

AIT副處長柯傑民指出，美國已加重對抗強迫勞動，總統拜登（Joe Biden）也盼能與價值觀契合夥伴有緊密合作，共同建立安全及韌性國際供應鏈，台灣身為美國最重要貿易夥伴之一，更扮演重要角色，將與各方人士共同達成此願景，包含確保台灣半成品及成品與強迫勞動無關。

移民署表示，「2021年防制強迫勞動圓桌論壇」前身為防制人口販運國際工作坊，為加強與產官學界及民間團體更多對話，今年論壇特別設定較長討論時間，盼了解企業狀況，並展現政府打擊人口販運決心。