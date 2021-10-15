你買過直銷品嗎？去年95萬人領到佣金 這類直銷品大賣
主計總處發布國情統計資料顯示，109年多層次傳銷事業營業額980.1億元，較108年增4.8％；國人從事傳銷女遠多於男，女占七成一。去年領取佣獎金傳銷商95.6萬人，平均每位傳銷商領取佣金4.5萬元，但七成七不到5萬元。
主計總處表示，根據公平會統計顯示，109年底實施多層次傳銷事業314家，年營業額超過10億元者22家（其中傳銷商人數超過5萬人者11家），其營業額占整體傳銷事業逾7成5。女性傳銷商向為傳銷市場主力，109年占71.2％，近年女性傳銷商占比逐年遞增。
109年傳銷事業營業額共980.1億元，較108年增4.8％。就商品或服務類別，以營養食品637.2億元（占65.0％）居首，其次為美容保養品170.0億元（占17.3％）及清潔用品34.8億元（占3.6％），三者合占整體營業額8成6；與 108 年相較，主要商品類別中以美容保養品及營養食品增幅較高，分別年增14.9％及4.7％，寢具減幅最大，年減 19.7%。
109年傳銷事業佣獎金支出431.2億元，占總營業額44%，領取佣獎金傳銷商95.6萬人（占傳銷商人數27.4％，主因部分為商品愛好者，未從事傳銷行為所致），平均每位傳銷商領取佣獎金約4.5 萬元。就傳銷事業平均每位傳銷商領取佣獎金之分布觀察， 1萬至未及5萬元者155家（占49.4％），未及1萬元者87家（占27.7％）次之，5萬至未及10萬元者49家（占15.6％）居第三，超過七成七傳銷事業平均每位傳銷商領取佣獎金未達5萬元。
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