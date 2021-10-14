國安基金會議聚焦國內外情勢 與會人士：台股很健康

國安基金今（14）日召開第3季例會，會中也針對國內外情勢討論，並聚焦美國聯準會縮表、通膨問題等，國安基金官員指出，台股有基本面支撐，目前的表現很健康，與會人士皆認為沒有什麼太大問題。

官員指出，就台灣目前經濟狀況來說，可以說是相當的良好，出口表現也再創新高，由於疫情逐漸趨緩，加上振興五倍券發放，服務業等商家也有望受惠，失業率也會改善。

至於國外的部分，官員說，雖然目前國外有醫療分配不均及部分國家的疫情不穩定的問題，不過各國經濟已經慢慢復甦，需求也在增加，這也導致商品價格的上漲，未來更要關注通膨的問題、強權之間的衝突、美國財政狀況的衝擊及地緣政治的因素影響。

官員表示，整體來說即使國外疫情還不受控，但已經逐漸往好方向在走，而國內的經濟則是相當穩健，不過若是海外的經濟狀況逐漸轉好，未來就得再密切觀察全球資金的移動。