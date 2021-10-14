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基本工資25200元 軍公教調薪還要等

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

國人基本生活費從18.2萬提高到19.2萬，明年報稅即可使用！行政院14日宣布，我國家庭生活費調升至19.2萬元，1家4口若符合條件，綜所稅最高可免繳4萬元。另外，基本工資將調漲至2.52萬元，媒體詢問軍公教調薪進度，政院表示還在審議中。而疫苗陸續到貨，行政院長蘇貞昌希望月底能將單劑施打率衝到70%。

薪資提高、疫苗加速

蘇貞昌表示，經過基本工資委員會審議後，決議將基本工資從2.4萬元調升至2.52萬元、時薪由160元調升至168元，今年調整幅度5.21%也是8年來新高，但他也要求勞動部與經濟部加強與受疫情衝擊產業的溝通，並儘速制訂配套方案。

另外他也宣布，基本生活費也將從18.2萬提升至19.2萬元，若一家四口適用，明年綜所稅最高可少繳4萬元，且台灣受疫情影響的內需產業也逐漸恢復，加上台灣疫苗已累積2600萬疫苗，下周3大疫苗將會同步施打，莫德納與AZ疫苗將可接種第2劑，希望月底能達成第1劑70%、第2劑30%的目標。

軍公教調薪再等等

民進黨立委范雲13日呼籲行政院提出院版《最低工資法》，希望能在明年5月1日勞動節前三讀通過，對此羅秉成表示，院長在備詢時就表示要先參考各方意見，如果順利的話也希望在明年勞動節前通過。至於軍公教調薪何時有定案，羅秉成僅表示，會朝調升方向處理，但目前還在審議中。

科技部也在院會記者會中簡報「科學園區發展概況」，表示今年科學園區上半年營業額成長25.8%，全年可望突破3兆元，不過有媒體質疑科學園區土地出租率不佳，對此科技部次長陳宗權表示，除了宜蘭以外的出租率都超過9成，而宜蘭廠區正在等環評，國內廠商對土地的需求仍非常高。

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