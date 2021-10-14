基本工資調漲 移工嘆仍僅17000元

明年將調漲勞工每月基本工資為 25250 元，但移工卻不在基本工資的適用範圍內，屆時實際薪資17000將與一般勞工的落差將創下 8250 元的新高！移工團體 14 日於立法院前抗議、要求將移工納入長照人員、將現行的個別聘僱改為機構聘僱，並給予家務工要基本工資 ，由政府補助有支付困難的弱勢家庭。

薪資、工作條件惡劣

台灣移工聯盟指出，移工薪資在 2007 年調漲基本薪資為 17280 元時，被勞動部以「不適用勞基法」為由排除，一直到 2015 年才調整到現在的 17000 元，整整慢了八年，而後基本薪資一路漲、移工拿的卻還是 17000，明年調整後，兩者差額將再創下新高。

對此，桃園家庭看護工職業工會認為，台灣的看護人力需求龐大、台灣的年輕人也不想做相關工作，因此雇用移工成為唯一選擇，但政府長期忽略家庭看護工應有的生活品質，且看護工工作以照顧老人、病人為大宗，需要對被照顧者投入情感關懷，卻沒人在意移工的身心健康，在沒有放假、沒有隱私的惡劣工作環境下，更受到低薪所苦。

政府應提供補助

過去移工團體已多次呼籲勞動部，應提供家庭移工基本薪資待遇，但勞動部再以「弱勢家庭難以負擔基本工資」為由拒絕。印尼勞工團結組織反駁，若政府認為弱勢家庭有家庭看護工的需求、卻無法負擔相應工資，就應主動補助弱勢家庭以支付薪水，而非用壓榨移工的方式。

此外，台灣移工聯盟表示，在許多不願意支付移工基本工資的案例中，「很多都是有錢人、把移工當傭人使喚」，並質疑勞動部並未實際做過市場調查，並不清楚目前 23 萬家庭移工雇主中，有多少比例是弱勢、有錢人，且政府既能對企業推出紓困，理應對弱勢家庭也提供補助。

印尼勞工團結組織強調，台灣應將移工聘僱制度從個別家庭聘僱改為「機構聘僱」，讓需要照顧者的家庭從雇主變成服務使用者，也將機構體系納入長照單位之列，並由政府提供所需相關補助資源，屆時才能完全符合使用者的需求，讓台灣邁向「照顧正義」。

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