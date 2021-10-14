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抽中國旅券可以這麼玩 國發會公布七條國家級綠道

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會於今（14）日行政院院會報告國家綠道推動情形，同時為響應五倍券及部會加碼券所帶動的國旅熱潮，國發會表示，各國家級綠道主責部會已建置或規劃成立專屬網站，提供該國家級綠道完整路線、交通方式、推薦遊程、食宿購物等資訊。

國發會規劃七條具發展潛力的國家級綠道主題軸線，選定「淡蘭百年山徑國家級綠道」、「樟之細路國家級綠道」、「山海圳國家級綠道」、「百年大圳國家級綠道」、「糖業鐵路國家級綠道」、「原民古道國家級綠道」、「脊梁山脈國家級綠道」等跨縣市且能彰顯該區域的代表性連續路線。

涵蓋台灣重要族群文化、水利建設、經濟產業、自然保育等主題面向，透過河川、山脊等天然廊道或是水圳、鐵道、古道、步道、自行車道等人為廊道串連而成，使人們得以親近珍貴的文化與自然地景，體現台灣多元且豐富的資源與特色，並滿足觀光休閒遊憩需求。

國發會指出，目前七條國家級綠道分別由經濟部、交通部、農委會、原民會、客委會等部會主責推動及維護管理，國發會已彙整整體識別設計形象及相關人行步道、自行車道等管理規範，以現行既有規範為優先，並優先考量使用台灣原生植栽，融入當地自然環境且符合文化背景，以維持國家綠道的優質體驗，達到「簡單自然」、「好使用」、「好維護」、「好管理」的目標。

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