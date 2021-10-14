基本工資調漲！蔡英文雙十連假急送大禮，到底誰受益了？

政府趕在雙十連假的前一天下午，拍版定案2022年的基本工資調漲案。月薪、時薪分別增漲5.21％、5％，從現在的2萬4000元變成2萬5250元，時薪從160元調到168元。

蔡英文總統急著送大禮，看似，本國勞工是最大的受益者，實情真的是如此嗎？

每次只要一提到基本工資調整議題，總會出現勞資雙方「各自表述」的情形。從蔡英文總統於2016年上台以來，每年都調漲基本工資、時薪，累計六年來，已從2萬8元、120元（2015年）成長到明年的2萬5250元、168元。漲幅達26.2％、40％。

現在，政府無畏疫情衝擊，執意2022調整的理由是，主計總處預測今年經濟成長率為5.88％，國發會更樂觀認為有機會突破6％，由於情勢大好，包括行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等官員均一致強調「經濟成長的果實應該由勞資一起共享」。

工總秘書長蔡練生對此結果，表示遺憾與擔憂。他嘆口氣說，不是不能調漲，而是預估的6％經濟成長率，到底是實的還是虛的？

其實，今年產業的營收、獲利表現呈兩極化分布，並非政府所看到的「一片大好」，也不是雨露均沾。除資通訊、半導體等電子業；鋼鐵、航運等傳產外，其餘內外銷產業都很艱困。

根據工總今年5月下旬進行的「疫情對產業影響調查」顯示，有高達六成以上業者反映「訂單減少」「獲利減少」，與外界認為製造業營收獲利大幅成長存在很大落差；日前又進行「製造業對調升基本工資意向調查」，也反映出相同趨勢，在今年前三季，有半數受訪製造業表示「整體營收減少」，也有近六成受訪製造業表示「整體獲利減少」。

政府只看到光鮮亮麗大廠，忘了98％的中小企業？

其中，工總上市櫃會員廠商，營收成長的有64％、持平7％、衰退25％；非上市櫃營收成長44％、持平19％、衰退34％；中小企業（200人以下、資本額不到1億元）營收成長19％、持平23％、衰退55％。獲利也是如此，上市櫃獲利成長的有57％、持平14％、衰退25％；非上市櫃獲利成長為31％、持平16％、衰退50％，到了中小企業，獲利成長僅剩下7％、持平19％，衰退高達69％。

蔡練生進一步說，這些才是真實的數據，政府不能只看到光鮮亮麗的大廠，忘了98％的中小企業，政府不能「以偏蓋全」，年年調漲薪資，衝擊、受苦的是中小企業，應該多關心這些廠商。

由於，台灣的出口過度集中半導體等電子業，帶動今年的經濟成長率上升，也僅是少部分人受益。蔡練生強調，不要忘了今年的經濟成長率，還包括對美軍購的2300多億元、政府購買疫苗480億元、民間採購疫苗180億元，以及對企業、個人的紓困預算6400億元（包括五倍券），這些全都涵蓋在裡面，是紮實的還是不切實際的經濟成長率，大家一看就知道。

政府調漲基本工資只是一句話，卻對產業帶來衝擊。工總根據參加勞保的人數計算，一年就要多出366億元的成本（含新增的勞健保費用）。

路竹新益總經理蔡仁哲說，路竹經營還不錯，但從去年以來，廠商面對缺料、缺櫃、缺人、鋼鐵等原物料瘋狂上漲，加上新台幣升值，「就我所知，已有同業每天跑三點半，政府應該多照顧一下弱勢的中小企業，讓他們可以喘一口氣，減輕一點稅賦負擔，例如少個0.5％的營利所得稅，沒有企業不想好好照顧勞工」。

亨新電子總經理邱培全憂心說，下半年看到訂單已有趨緩現象，有客戶（上市櫃公司）開始要員工休假。工資一上漲，淨利率至少減0.5％，看似不多，卻會排擠到研發費用，中小企業更難創新。

他直白說，明年又到了選舉季，員工跟老闆比假設是50：1，執政黨當然要拉攏勞工，寧可犧牲中小企業主，也要拿到龐大的勞工選票。

政府將雞（企業）都殺光了，還有卵可以取嗎？

蔡練生反問，「到底誰才是最大受益者？」受訪的中小企業主，毫不猶豫說，就是45.7萬的產業外籍移工。

長期以來，本勞、外勞薪資脫勾問題一直無法達成共識，基於人權考量，台灣的基本薪資一致。蔡練生說，每次談到這個議題，就會被批評說企業罔顧人權，但真正高興的是外籍移工。

邱培全說，如果景氣大好，所有產業都業績成長，帶動台灣整體內需市場，漲基本工資沒話說，問題是今年的榮景可能是「虛幻」的，主要是疫後的報復性下單，業績再好也沒有用，最終恐僅賺到工本錢。從很多跡象顯示，明年不容樂觀。

銳泰董事長游祥鎮也持同樣看法。由於鋼料不斷上漲，貿易商擔心成本增加，提早大量備貨，反陷入惡性循環，鋼材產量有限，業者追加不到原料、又要承擔未來上漲風險，「更憂心的是，這種報復性的下單，會不會影響到明年的訂單？」他眉頭緊皺。

一向敢言的邱培全說，政府顧及勞方權益，也要看到產業的困境，不要讓資方跟勞方永遠都處於對立面，好像將資方視為吸血鬼一樣，都不想跟員工分享利潤，「其實，政府連續六年，年年都調漲薪資，就叫做殺雞取卵，請問你把雞（企業）都殺光了，還有卵可以取嗎？最終，沒雞，也沒蛋了，大家是否一起沈船？」

（作者／彭杏珠 本文出自2021.10.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）