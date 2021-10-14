2021投資歐盟論壇發表演說 蔡總統：洽談雙邊投資協定

蔡英文總統今（14）日以錄影方式為「2021投資歐盟論壇」開幕致詞，她指出，台灣與歐盟共享民主、自由、法治及人權等價值，不管在區域安全、經濟夥伴關係、貿易或投資等方面，相信台灣都是歐盟值得信賴的夥伴；她並表示雙邊投資協定的協商將為彼此開創更具體的夥伴關係。

蔡總統指出，去年9月以來，台商投資歐盟已達45億歐元，創歷史新高。同時，歐商對台直接投資累計超過490億美元，使歐盟成為台灣最大的外資來源，其中離岸風電產業的投資成長最為耀眼。歐盟將綠能及數位經濟定為經濟復甦計畫的兩大支柱，與台灣推動的「六大核心戰略產業」相得益彰。隨著世界在疫後重新站穩腳步，透過合作，這些產業將有助加速經濟復甦。

蔡總統表示，歐盟9月16日發布的「印太合作戰略」共同報告，首度明確納入台灣。根據該共同報告，歐盟誓言與台灣在半導體、資通訊、資料保護及其他戰略產業加強合作，並表示台灣等夥伴已採行現代的資料保護法，這有助於促進未來有關個資保護適足性之討論。此外，加強合作將有助於歐盟強化供應鏈的安全，達成「開放性戰略自主」（Open Strategic Autonomy）的目標。

今年夏天，歐盟成立了「歐洲處理器和半導體技術聯盟」。台灣也計劃在年底前達到在大學設立四座「半導體學院」的目標，為半導體產業培育人才。這也為台灣和歐盟創造合作機會，為資通訊、智慧移動、5G、生技、綠能及數位經濟等科技產業培育專業和全球化的勞動力。「我要藉此機會鼓勵台灣投資人與歐洲的夥伴相互搭檔合作」。

蔡總統說，過去70年來，台灣與歐洲不僅經歷了戰爭的殘酷，還克服了逆境及許多政治和經濟的挑戰。在我們朝後疫情時代前進的這一刻，相信台灣與歐盟比以往更加迫切需要合力擴展利益，並對世界做出貢獻。台灣和歐盟不僅有堅實的經貿關係，也因為我們最珍視的民主生活方式而緊緊連結在一起。雙邊投資協定協商會談將為我們這樣的民主國家開創更具體的夥伴關係。