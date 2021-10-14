基本工資調整案 政院核定明年元旦起實施

基本工資將從明年元旦起調升。上周五基本工資審議委員會開會確定，基本工資由現行2.4萬元調高到2萬5,250元，時薪則由160元調升為168元，調幅5.21％。行政院長蘇貞昌今日於行政院院會中裁示，他今日就會核定基本工資，並自明年元旦起實施。

行政院發言人羅秉成在行政院院會後記者會轉述，蘇揆在院會中針對基本工資調升案指出，上周五基本工資審議委員會調整，基本工資調升1,250元、時薪也調升8元，預估將有超過245萬名勞工受惠，本國受惠勞工約200萬人。這不僅是經濟成長的果實，讓全民共享的具體實踐，也是蔡政府上任來第六度調漲，調幅達到5.21％，成為任內最高調幅。

蘇揆表示，他今日就會核定基本工資，並自明年1月1日起實施，也請經濟部、勞動部，就調漲基本工資對受衝擊的內虛產業帶來的加重付單，妥為規劃、溝通，儘速公佈配套方案措施，安定其心。

另外，蘇揆還指出，今年度每人基本生活費，預計由去年18.2萬元提高至19.2萬元，這也是蔡政府執政以來，第五年調升基本生活費，約有210萬戶受惠，明年5月報稅時，就能適用。

蘇揆說，2021年是充滿挑戰的一年，全國人民共同努力控制疫情、換得11年來最佳經濟成長成績，前天國際貨幣基金發布最新世界展望狀況，第二度大幅上調台灣今年經濟成長率到5.9%。