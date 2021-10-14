2年核定科學園區600公頃 蘇貞昌：帶動地區脫胎換骨

行政院長蘇貞昌日前分赴屏東與嘉義，宣布在當地成立科學園區。蘇貞昌今天在行政院會說，光近2年來，政府陸續核定數個科學園區，新增面積就超過600公頃，新規畫、擴建的園區，明年起就可以提供廠商陸續使用，政府超前部署未來產業發展所需的土地、水、電及人才，匯集各方資源，帶動地區脫胎換骨，讓國家力量更強大。

科技部今天上午在立法院會陳報「科學園區現況及未來展望」報告，行政院發言人羅秉成在院會後記者會轉述蘇貞昌裁示。對於記者詢問科學園區出租率，以及今年新增嘉義、屏東，未來效益被質疑。科技部表示，土地出租率大多超過9成，僅宜蘭4成，土地需求仍暢旺，產業需求一地難求。

羅秉成也說，台灣科學園區佈局，過去戰略是重北輕南，現在是讓區域均衡發展，因此近兩年來擴建、新建，西部科技廊帶已形成，每個園區都要各自跟地方與區域資源結合，如全球產業趨勢精準醫療、6G、太空等，嘉義則以智慧農業為主，招商引資都具備吸引力。

羅秉成轉述，蘇貞昌在會中指出，科學園區從1980年代發展至今已40年，在台灣經濟發展中扮演非常關鍵的角色，園區模式所累積的經驗與示範的效果，不僅成功帶動台灣產業轉型升級，創造長期經濟繁榮，也使台灣在國際高科技產業上占有舉足輕重的地位。

蘇貞昌說，近年來美中貿易衝突，政府因勢利導，推動5+2產業創新，鼓勵台商回台投資、海外資金匯回，這使得各個園區的投資及產值都有大步的成長。

蘇貞昌說，疫情爆發後，台灣因為防疫有成，能維持正常生產力，而能持續滿足全球供應鏈所需，再加上疫情加速園區數位轉型，所以去年科學園區營業額，即創下首度突破3兆元的好成績，今年上半年園區營業額，更較去年同期成長25％，創下8年來最大幅度成長。

蘇貞昌說，去年底他召開科技會報，會中張忠謀董事長特別提到「40年前的科學園區，策略很成功，必須要做」，他認為政府只要就產業所需的土地、水電等基礎設施，全面規劃，只要基礎設施供應無虞，產業自然就會蓬勃發展。所以政府要用更多的政策導引，讓產業園區、研發中心也都可以設在中南部，為不同地區導入資源，創造就業機會，均衡區域發展。

蘇貞昌說，光近2年來，政府陸續核定數個科學園區，新增面積就超過6百公頃，包含高雄橋頭科學園區、台南南科3期擴建、新竹竹科X基地及寶山2期；去年底、今年初，我又陸續宣布設置嘉義、屏東科學園區，這兩個科學園區的先導計畫，我已在今年7月核定，籌設計畫這個月底也會報院。整個西部科技廊帶已然成形，我們唯有用整個國家群體發展的力量來一起與世界競爭，才有可能脫穎而出。

蘇貞昌說，這些新規劃及擴建的園區，從明年起就可以提供廠商陸續使用，請科技部務必如期如質完成相關籌設工作，相關部會包括國發會、教育部、經濟部、內政部及環保署也都要同心協力、一起配合，加速新園區開發，同時強化在地鏈結，將該區域生活所需的相關設施同步規劃、一步到位。

蘇貞昌說，科學園區作為我國產業創新研發的樞紐，既是科技人才一展所長、貢獻國家的最佳處所，更是「六大核心戰略產業」重要的實踐場域。政府超前部署未來產業發展所需的土地、水電以及人才，匯集各方資源，共同厚植台灣科技產業發展的基石，也帶動各地區脫胎換骨，讓國家的力量更強大。