經部「自家農場培養」 資策會新創衍生公司奕馬資訊

經濟部技術處為協助製造業快速發展智慧製造應用，由財團法人資訊工業策進會(資策會)數位轉型研究所發展出一套不用寫程式的工業物聯網軟體「變色龍」(Chameleon)，協助製造業輕鬆導入聯網資訊系統。變色龍團隊在資策會育成基金及經濟部技術處科技專案的支持下，今年正式成立衍生公司「奕馬資訊有限公司」，期望將軟體產品持續推廣至台灣製造業。

隨著工業4.0的發展，智慧製造成為多數企業的目標，其中重要環節便是透過網路串聯工廠所有設備，經濟部技術處為了提供台灣製造業者容易更新與整合的聯網系統，支持資策會打造具備易佈署、易安裝、易擴充和易維護等特性的變色龍技術，有別於傳統聯網軟體多為客製化系統，一旦設備更新或新增機台就需進行程式更新，增加維護成本與時間，變色龍技術能夠有效降低製造業導入智慧化應用門檻，加速邁向智慧製造，建立一套完整的生態系。

以PCB產業為例，一個廠區約200~300台設備，過去常常發生一個廠區內數個不同聯網方案但彼此無法串接整合的狀況，而變色龍易上手的特色，只需要一日教育訓練，現管理人員即可學會如何將設備聯網，進而逐步完成整廠的系統串接應用，不論是新舊設備皆可使用，讓廠端享有數據管理大幅提升管理效率。

奕馬資訊表示，每個工廠都是獨一無二，最清楚生產問題的應該是長期待在廠內的生產人員，若在尋求外部顧問協助前，先詳細盤點廠內的長期問題，解決問題的同時也能產生獨門智慧方案。

製造業智慧化應以資訊化為基礎建設，相較於過去資訊系統導入常採用專案型式，造成系統維護及擴充上難度極高的問題，奕馬資訊以「人力轉型」的方式讓業者自行建置物聯網系統，打造最適合自家的資訊系統，並可隨工廠需求調整，「這才是最深入且對自身數位轉型最有效的方案」。

資策會執行長卓政宏表示，變色龍團隊自2017年開始接觸製造業及智慧製造領域，第一站走訪台灣具有國際指標意義的印刷電路板產業，於2018年完成產品雛形，並獲得PCB最大和次大業者欣興電子及華通電腦採納為集團指定聯網方案。目前該技術也廣泛應用於手工具、水五金、紡織、化學、SMT等其他產業。變色龍團隊在經過幾年產業導入的實務經驗，成功證明此導入模式是解決產業智慧化瓶頸的有效手段。