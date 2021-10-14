5G資費太貴民眾接受度低 立委要求NCC找業者研議降價

5G開台一年多，全台僅有12.3%用戶使用5G，多位立委認為，應該找電信業者研議調降資費，回饋大眾，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（14）日於立院交委會中表示，會在兩周內邀集業者溝通、一個月內研議5G資費優惠方式。

立法院交通委員會今日邀請NCC針對「我國電信業5G寬頻收費與服務品質不成正比導致消費申訴居高不下，應如何提升5G基地台建設涵蓋率與強化偏鄉5G寬頻服務及5G速率提升問題」進行專題報告，並備質詢。

立委林俊憲質詢時表示，據NCC統計，截至8月底，全台5G用戶僅363.9萬戶、占整體12.3％，比例實在太低，就是因為5G對民眾沒有吸引力，5G無論是政府和民間都花那麼多錢，不要只標榜追劇速度很快，「政府和民間投入幾千億不是用來追劇的」，且針對5G的申訴量相當多。

陳耀祥回應，5G的推動確實需要應用面，至於申訴部分，在5G基礎建設的過逞中，會影響到通信品質；NCC報告也指出，自8月起申訴量有所下降。他也在立委趙正宇質詢時指出，人口涵蓋率只是一個指標，最重要的仍是電信業者的服務和品質，現階段應用服務的確還不足，會持續督促。

立委傅崐萁指出，電信業者雖然在5G競標上付出高價標金，但政府又規劃預算五年266億元（其中兩年155億元已過審）補助給業者蓋基地台，民眾既付出納稅錢、還要付高額資費，有如「一頭牛被剝兩層皮」，認為相關5G補助金應該直接回饋到消費者身上。

立委洪孟楷要求，針對5G服務品質、高資費，NCC應在兩週內邀集電信業者來開會溝通。傅崐萁則要求NCC一個月內找業者研議降低費率等相關優惠方式，以回饋大眾。