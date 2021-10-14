渣打：全球經濟復甦 美歐股受惠政策表現可期

全球經濟逐漸邁向復甦，聯準會即將啟動縮表，引發投資人關注金融市場的趨勢與影響。渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今發布2021年第4季投資市場展望，指出隨著市場預期各主要經濟體逐步縮減購債，甚或上調政策利率，雖然造成市場波動加劇，但也顯示對於經濟復甦的信心增強。

渣打銀行認為，距離緊縮周期仍有一段距離，在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，仍相對看好全球股市和高風險債券的中長期前景，其中偏好美股和歐元區股票；同時預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時面臨上方壓力。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，近來市場普遍關注聯準會縮表計畫，儘管短期可能造成波動，但預期並不至引起極大震盪，後續密切觀察2022年底以後的升息訊號，以及其他經濟體央行的收緊計畫。由於許多國家的央行緊縮速度快於聯準會，渣打銀行認為這將有利風險資產中長期表現，並預期美元走勢承壓。

綜觀而言，聯準會啟動縮減購債對多元化收益配置並非重要風險；值得關注的是，全球經濟即將進入不均衡復甦的第二階段，預期未來兩年美國和歐元區的經濟成長可能更強勁且通膨溫和上升，但中國和新興市場則可能減速，加上中國持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來6-12個月經濟和企業獲利成長的不確定性。

美國與歐元區股票 受惠政策表現可期

渣打銀行指出，全球經濟復甦基調延續，在2022年仍有利全球股票表現，新冠肺炎疫苗覆蓋率逐漸提升後，各國政府將施政焦點轉向支持經濟成長，加上企業和消費者支出都有助獲利成長，美國股票受惠於強勁經濟信心跟相繼推出的財政與基建措施，仍是首要看好資產類別。歐元區股票則由於德國將啟動更多財政刺激。然而，亞洲（日本除外）股票則受限於中國不確定性的影響，後續支撐力道較不足。

美國日前通過預算規模約1.2兆美元的「基礎建設投資計畫及就業法案」，預期未來12個月內將投入更多財政支出，可望推升全球和美國股票前景，尤其以價值股（如能源和金融）直接受惠於美國的財政刺激和經濟反彈速度，而與基礎建設相關的主題資產，跟拜登政府力推的再生能源，都是投資人可關注的產業類別。

渣打銀行強調，自去年開始，受疫情衝擊與各國貨幣及財政政策影響，全球金融市場面臨波動，採取多元化收益配置可有效平衡投資風險，渣打銀行除持續拓展產品線，提供投資人多元投資選擇外，並打造創新數位理財投資平台，協助客戶以更便捷即時的方式進行資產配置。今年以來，渣打財富管理團隊屢獲國內外大獎肯定，包括工商時報數位金融獎銀行組優質獎、台灣保險卓越獎 人才培訓專案企劃卓越獎，展現渣打財富管理團隊「專業化、客製化、數位化」的全方位優勢。