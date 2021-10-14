渣打銀報告：中國因素將是Q4全球經濟復甦最大干擾
渣打銀今（14）日舉行投資展望會，會中指出，中國因素將可能是第4季最大變數，為全球經濟復甦帶來的最大干擾。
10月下半年，焦點將回到美歐。渣打銀財富管理處主管陳太齡認為，看好美歐股市，美國是首選，歐元區企業盈餘上修動能強勁也獲得資金青睞，中國大陸企業盈餘展望仍較為保守，主因為近期大規模缺電對經濟動能造成干擾。
其中，看好美國價值型股票優於成長股，預期在經濟成長且債券利率攀升時期，價值型股票可以受惠美國後續財政政策的刺激。
其中，美國看好高殖利率支撐金融股、健康照護類股、能源類股，其中能源類股相對落後油價表現；歐元區看好金融業受惠類股輪動，科技股逾四成為半導體，可以受惠晶片短缺到2022年優勢；中國大陸則看好科技類股主要指硬體，符合自給自足的政策方針，另外也看好能源類股。
另外，渣打也提到金融科技、電動車、5G/物聯網的顛覆型創新，以及美中兩國相繼對氣候變遷改革做出承諾，有助於永續發展等。
美元上，渣打銀認為短線有機會挑戰95點關卡，但其他國家正在縮表以及升息等干擾因素下，美元仍屬相對寬鬆貨幣政策，實質負利率抑制美元上行的幅度，估計年底前美元多數時間，將落在91到95點區間震盪，估要到明年第三季、第四季美元才會正式轉強。
因此，渣打銀建議，可以留意英鎊、澳幣、紐幣、加幣有相對布局機會，人民幣雖然有經濟隱憂，但估計仍在美元兌人民幣在6.46附近狹幅震盪。
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