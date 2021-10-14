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當你的薪資低於基本工資 自救方式一定要知道

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
根據104玩數據今（14）日發布的最新調查顯示，33.5%受訪者的薪資曾經低於目前的基本工資24,000元。整理出常見爭議薪資樣態與自救方式，並破解老闆怎麼玩低了數據？也特別提醒，「業績獎金」、「全勤獎金」都不算基本工資。 圖／104人力銀行提供
根據104玩數據今（14）日發布的最新調查顯示，33.5%受訪者的薪資曾經低於目前的基本工資24,000元。整理出常見爭議薪資樣態與自救方式，並破解老闆怎麼玩低了數據？也特別提醒，「業績獎金」、「全勤獎金」都不算基本工資。 圖／104人力銀行提供

明年起基本工資月薪從24,000元調升到25,250元，時薪從160元提高到168元，勞動部預估，合計超過245萬名勞工受惠。不過，根據104玩數據今（14）日發布的最新調查顯示，33.5%受訪者的薪資曾經低於目前的基本工資24,000元。

104人力銀行特別整理出常見爭議薪資樣態與自救方式，並破解老闆怎麼玩低了數據？104人力銀行提醒，「業績獎金」、「全勤獎金」都不算基本工資。因為，業績獎金不是「經常性給予」，沒業績、沒獎金，這就有可能會使得薪資低於24,000。同樣的，全勤獎金也不是「經常性給予」，請事假、沒獎金，扣了全勤，這也會讓薪資低於24,000。

至於上班族該如何自救？建議可以打電話到1955勞工諮詢申訴專線，或向各縣市政府勞工局申訴，畢竟老闆都很怕被公布成黑名單，不但影響生意，還會被罰2萬以上100萬以下罰鍰。

而老闆們又該如何重新計薪？104人力銀行建議，可以使用「常態津貼」和「勞健保津貼」兩種方案。其中，伙食津貼是「常態性給予」，屬於工資的一部分。另外，勞健保也是法律允許雇主代替勞工扣繳，可以由雇主扣除。

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