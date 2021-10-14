5G人口覆蓋率已有業者達標85% 立委要求盡快測速

5G基地台非偏鄉人口覆蓋率訂於2025年達到85%，並編列前瞻155億元預算補助電信業者5G基地台建設，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（14）日於立院交委會中指出，至9月底為止，已有電信業者的5G非偏鄉人口覆蓋率已經達成85%，進度大超前，五大電信將有近100億元補助款於實地查驗後撥出。

立法院交通委員會今日邀請NCC針對「我國電信業5G寬頻收費與服務品質不成正比導致消費申訴居高不下，應如何提升5G基地台建設涵蓋率與強化偏鄉5G寬頻服務及5G速率提升問題」進行專題報告，並備質詢。

陳耀祥於會中表示，原本預定2025年達到全國非偏鄉人口涵蓋率85%，不過，今年9月底已經有某家電信業者提早達標。根據NCC統計，8月底全國非偏鄉人口覆蓋率為77.93%、共建設2萬369台5G基地台。同時，給電信業者的建設補助，已於9月底截止收件，NCC基礎處指出，將在NCC實地查驗後，再撥出款項、約99億元。

立委林俊憲質詢時表示，據NCC統計，截至8月底，全台5G用戶僅363.9萬戶、占整體12.3％，比例實在太低，就是因為5G對民眾沒有吸引力，5G無論是政府和民間都花那麼多錢，不要只標榜追劇速度很快，「政府和民間投入幾千億不是用來追劇的」，且針對5G的申訴量相當多。

陳耀祥回應，5G的推動確實需要應用面，至於申訴部分，在5G基礎建設的過逞中，會影響到通信品質；NCC報告也指出，自8月起申訴量有所下降。他也在立委趙正宇質詢時指出，人口涵蓋率只是一個指標，最重要的仍是電信業者的服務和品質，現階段應用服務的確還不足，會持續督促。

林俊憲表示，5G到目前為止已經開台超過一年，NCC卻一直沒有公布測速報告，他要求NCC應該透明化，儘速公佈每一家電信業者的5G服務品質。立委洪孟楷則要求，針對5G服務品質、高資費，NCC應在兩周內找電信業者來開會溝通。