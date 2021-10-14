疫情衝擊收入 斜槓族創四年新高、斜槓目標年薪78萬元

面對突如其來的本土疫情，經濟一度飽受衝擊，導致多數勞工難調薪，甚至收入減少、財富縮水，yes123求職網今天發布「疫情年斜槓族與抗漲脫貧調查」，九成上班族想當斜槓族，年薪目標78萬元；為了節省開銷，89%上班族有抗漲計畫，另有七成二拚外快脫貧。

yes123求職網調查發現，上班族認為身在「疫情年」，擁有「跨產業職場經歷」(兩種以上產業)就是「就業保證」的，比例有63.3%；同時大家也認為，處於「疫情年」，若擁有「跨領域技能」(兩種以上技能)就是「就業保證」的，比例更高達75.3%。

調查顯示，有高達九成(89.6%)的人表示，有成為「斜槓族：同時有兩種以上職務、職稱」的意願，比例多於去年的86.2%，更創下四年以來新高！(2019年為84.8%；2018年為82.4%)

對於想成為「斜槓勞工」的原因，在可複選情況下，則主要依序為：「增加收入」(73.5%)、「工作時間自由」(43.6%)、「怕單一職務被取代，甚至失業」(41.8%)，以及「希望工作結合興趣」(39.1%)、「有不斷學習新技能、才藝的機會」(37.9%)。

至於其他的原因，又還有：「工作內容多元化」(31%)、「工作地點自由」(29.9%)、「一種替自己工作的生活模式」(27.9%)，以及「工作成就感高」(26.6%)、「有創業夢想」(25.4%)。

如果想成為斜槓族，平均期望的年薪目標為78.4萬元，換算月薪約為65K；其中甚至有兩成六(25.9%)，其實懷抱著「百萬年薪」的夢想。

yes123求職網發言人楊宗斌楊宗斌認為，在「平台經濟」、「共享經濟」崛起下，正顛覆著勞動模式，導致有些兼任的職場頭銜，可能沒有存在明確的勞資關係，反而比較像是合作夥伴關係，因此「斜槓族」要有心理準備，比如無法要求加班費、退休金、特休假，甚至沒有職災保險；有些技術門檻較低的斜槓工作，更缺乏報酬議價能力，失去最低工資保障。

楊宗斌建議，若想成為斜槓族，要先了解自己的職場性格，是否具高度抗壓性、責任感、重視時間管理，以及積極學習新技能的態度。畢竟同時應付兩種以上的工作，可能隨時都有績效壓力，需要分配好時間，最終讓每項「斜槓職務」，皆能準時交差；並且保持自我進修的動力，提升每個頭銜的專業度，避免落入「廣而不精」的困境。

對有成為「跨界人才」意願的勞工來說，心中夢幻的「斜槓族」工作，在可複選情況下，前五名分別為：「YouTuber」(32.8%)、「部落客」(31.8%)、「網拍業者」(30.5%)，以及「網站小編」(28.5%)、「直播主」(27.5%)。

而在六到十名的部份，又分別是：「才藝老師」(23%)、「電競選手」(22.2%)、「作家」(21.2%)，以及「歌手」(20%)、「配音員」(19%)。

針對每日開銷控管，在今年第四季，合計有八成九(89.4%)的上班族透露，「有抗漲計畫」：其中44.4%是「同時有省錢與省水電(節能)計畫」；38.8%為「只有省錢計劃」；6.2%是「只有省水電(節能)計劃」。因此換算下來：83.2%屬於「有省錢計畫」；50.6%屬於「有省水電(節能)計劃」。

「疫情年斜槓族與抗漲脫貧調查」是由yes123求職網於2021年9月22日到10月7日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢業或退伍(免役)的求職會員，有效問卷共1,303份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。