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打工族一天工資多64元 學生苦嘆：不夠買雞腿便當

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為打工族示意圖。記者曾原信／攝影
圖為打工族示意圖。記者曾原信／攝影

基本工資連六漲，自明年元旦開始實施，不過物價卻已經先上漲了，現在就連大學生都悲觀苦嘆，即使調漲時薪後，一小時多8元，以一天工作8小時計算，也才多出64元，根本「不夠買我家巷口的焦糖雞腿便當」。

基本工資調幅拍板定案，從明年元旦起確定月薪、時薪調漲5.21%。基本工資月薪將從現行的24,000元調升至25,250元，時薪則從160元調至168元。有大學生在TUN大學網發問，表示自己是補習班PT的行政人員，工作內容非常繁雜，認為自己又忙又窮。近期看到打工族時薪喊漲，也不禁發問：「時薪168元做一堆雜事，值得嗎？」有網友打趣的說：「時薪漲幅連買雞腿便當都不夠」。

原PO在TUN大學網「有問必答」討論區發文，表示自己在學校附近的補習班打工，擔任行政人員，但工作內容非常的雜，包括幫學生處理補課事誼、補刷卡、補印教材、印考卷出考卷、幫老師開門、幫學生叫計程車等，而且通常都會晚下班，表定上班到8點半，實際都是9點半起跳才能走，一度萌生離職念頭。近期看到調整基本工資的好消息，也不禁思考168元做這麼多雜事值得嗎？也想知道網友們對於工資調漲有何看法。

有網友悲觀表示調漲時薪後，一小時多8元，以一天工作8小時計算，也才多出64元，根本「不夠買我家巷口的焦糖雞腿便當」，也有人說「物價上漲我比較有感 ，基本工資時薪應該至少180元，才夠打工族過活啊」。

根據1111人力銀行調查發現，有高達87.5%上班族贊成調漲基本工資，認為合理月薪應調至25,628元，時薪應該從目前160元調升至180元。顯見調整後的資薪與多數民眾的理想時薪，仍存在一段差距。

但也有網友樂觀看待，認為「年年都在漲基本工資，我覺得也蠻好的阿」、「以前聽說還有108元/小時，跟不到100元的，相較之下我覺得168元也還不錯」、「漲時薪當然是好事啊」。網友也提醒原PO「工作這件事情，就是拿你的時間跟勞力來換取薪水，覺得少而你也有能力，那就換工作也沒什麼關係」、「每工作超出8小時的部分，還是要用加班費率計算加班費，要記得向雇主爭取」。

基本工資 加班費 打工

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