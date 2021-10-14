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物價漲壓力大 八成九上班族啟動抗漲計畫月省3,653元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣物價不斷飆漲。本報資料照
台灣物價不斷飆漲。本報資料照

漲！漲！漲！什麼都漲，近來物價、通膨議題熱燒，根據yes123求職網今（14）日發布的調查顯示，在今年第4季，合計有八成九的上班族透露，「有抗漲計畫」。

其中，44.4%是「同時有省錢與省水電（節能）計畫」；38.8%為「只有省錢計劃」；6.2%是「只有省水電（節能）計劃」。因此換算下來：83.2%屬於「有省錢計畫」；50.6%屬於「有省水電（節能）計劃」。

上班族更期望，透過整個省錢或節能的「抗漲計畫」，一個月平均能省下3,653元，大概一天要少花122塊。

此外，調查還發現，上班族評估現階段財務狀況，合計有四成四的上班族透露，目前是每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，而且又分成：24.6%屬於「是，且需要借貸度日」，等於處於「負儲蓄」的窘境；19.3%屬於「是，但還不用借貸度日」。

相反的，如果不是「月底吃土族」，平均每個月可以存9,282元，但其中合計僅有39.5%人，每月能存到「一萬塊（含）以上」。若以「全體受僱就業者」914.4萬人推估，潛在的「月底吃土族」，恐怕將上看401萬人， 薪貧族則上看771萬人 ，高達91%無經濟安全感。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心認為，勞工朋友一旦變成「月底吃土族」，為了財務的收支平衡，一切皆以「省錢至上」為原則，將無力兼顧到生活品質。

另一方面，從長期來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟而言，其實並非好事，可能又形成惡性循環：消費不振，導致廠商業績不振，然後衝擊調薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入低度成長的「悶經濟」困境。

楊宗斌分析，有些開銷能想辦法馬上減少，不過有些開銷卻很難立刻降低，例如房租和房貸：這類每個月固定的支出，勢必變成一筆沉重的經濟負擔，特別是對離鄉求職或已結婚生子的勞工。

楊宗斌更指出，除非屬於「雙薪家庭」，否則很難有個窩，特別對想在大城市買房與工作的人，恐怕非常吃力。雖然有社會住宅與低利青年貸款政策，但根本解決之道，仍要靠薪資水準明顯提高：有賴產業結構積極轉型，以及改善投資環境，吸引企業設廠、擴點，帶動就業機會的增加。

上述疫情年斜槓族與抗漲脫貧調查，是yes123求職網於2021年9月22日到10月7日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上、已畢業或退伍（免役）的求職會員，有效問卷共1,303份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。

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