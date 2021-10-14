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通膨成全球迫切課題 謝金河：接下來看我政府如何接招

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
謝金河說，台灣已經很習慣沒有通膨的日子，央行的貨幣政策幾年來一成不變，這次真的開始承擔挑戰了。本報資料照片
謝金河說，台灣已經很習慣沒有通膨的日子，央行的貨幣政策幾年來一成不變，這次真的開始承擔挑戰了。本報資料照片

財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發表「通膨已成全球迫切的課題」一文，他說，今天外電報導浮現最多的關鍵字是「Inflation」，國內經濟性報紙出現的也是物價飆漲的報導，包括美國9月CPI5.4%，台灣的央行副總裁陳南光也跳出來示警，穆迪也警告全球供應鏈危機恐惡化，所有的報導都指向通膨降臨，這是全球經濟最迫切的課題。

謝金河說，過去30年中國成為世界工廠，任何工業產品只要是中國製造就會變成很廉價，在全球化大旗下，跨國企業都努力尋找廉價的最適生產基地，於是，從中國到東協、印度、孟加拉、巴基斯坦，到非洲。

「過去的卅年，很多國家不是害怕通膨，而是通縮」，他說，像日本的失落30年，所有貨幣政策都用上，日本卻持續走向通縮；美國聯準會把通脹目標值訂在2%，也從來沒有觸及。這30年間，只有2007年全球原物料價格大漲，像油價漲到147美元，鎳價到51800美元，銅價創下10680美元紀錄，通膨的火即將燒起來，卻被次貸危機引發的金融海嘯澆熄。

謝金河說，十幾年來大家已習慣沒有通膨的日子，像貨櫃運輸價格慘跌，在2015年韓進海運破產，散裝航運虧損累累，電子產業只有跌價，沒有漲價。

他說，今年疫情擴散改變全世界供應鏈，加上美中貿易戰，到了這次中國拉閘限電危機、動力煤、歐洲天然氣價格迭創新高，最驚人的是矽原料兩個月漲三倍，油價又漲到80美元以上，農產品價格上漲，台灣8月的CPI已上升至2.63%，核心CPI也到1.74%，央行示警，接下來可能是升息。

謝金河說，中國不再是廉價生產基地，這是個大題目，全球供應鏈重建需要時間，疫情造成的斷鏈也有待紓解，接下來是通膨帶給全球新的課題，稍不小心就會變成停滯性膨脹，像中國的生產者物價PPI到9.5、CPI0.8%，是停滯性膨脹的顯例，美國PPI8.3%、CPI5.4%，顯示終端產品可以適度反應成本，狀況比中國好一些。

「台灣已經很習慣沒有通膨的日子，央行的貨幣政策幾年來一成不變，這次真的開始承擔挑戰了」，他說，且最低工資調升，也會加重通膨力度，接下來看政府如何接招。

通膨

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