美儲能大廠普威能源攜手立達 合攻台灣儲能市場

全球第三大儲能公司、美商普威能源（Powin Energy）今（13）日與立達儲能宣布攜手合作，合攻台灣儲能市場。雙方今日透過遠端簽署合約，立達取得普威台灣區總代理。立達能源董事長莊嘉原表示，取得代理權後，立達將能提供電網級儲能系統，及具有完整安規認證的產品服務。

莊嘉原指出，台灣儲能市場快速崛起，主要配合政策大力扶植再生能源發展，相關電站併入台電電網，對台電穩定電力供應是極大的挑戰，必須透過具備平滑及削峰填谷等效益的儲能系統，減少電力調度可能風險。

除此之外，再生能源發展條例，也規定用電大戶，必須建具一定規格的儲能系統，加上太陽能電站，為平衡白天日照時間短等問題，也積極透過建立儲能系統，平衡離峰和尖峰的輸電，發揮完美功效。

莊嘉原強調，除了台電會積極對外採購儲能自動頻率控制（AFC）系統外，民間的用電大戶、太陽能電站及風力發電廠等，都有儲能要求，估計合計台灣市場到2025年，將有2GW（10億瓦）規模，排除台電自建部分，估計整體採購數量也可達到1GW。

莊嘉原強調，儲能市場在台灣現況，最大挑戰 是「獲利來源的不確定性」。台電AFC競標制度，面對每天儲能供給需求不固定，將使未來儲能市場供過於求，競標會非常激烈， 競標「容量费」價格很可能會趨近每瓦1元，剩下的保障只有「效能費」，所以儲能業者的挑戰就是儲能系統的壽命及效能保證，唯有效能服務壽命越久才能確保「效能费｣領得越多，「系統效能保證」才能讓投資獲利。

他指出，半年前立達就開始尋找合作夥伴，但很多廠商多數只提供一年，連全球第一大儲能公司，也只提供3年保固及效能保證 ，唯讀普威能源提供20年保固及效能保證，且查遍所有資料，它所安裝案場，從未有發火災紀錄，因此立達即積極爭取能與普威能源合作，並取得台灣區總代理。

普威能源董事長盧煥輪今日也透過視訊連線，承諾將毫無保留將普威能源的技術，移轉給立能儲能，讓莊嘉原成為台灣儲能市場的英雄人物。

普威能源目前是全球排名第三大儲能設備商，在全球累計設置超過100處案場，已裝置及已簽約的儲能系統總容量達2.8GW。與立達合作預估只是普威開拓海外市場的試金石，未來將複製雙方合作模式，2到3年後，共同進軍東南亞儲能市場 。