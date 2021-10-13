新冠康復難回職場 籲勞動部主動協助

台灣累計逾 1.6 萬名新冠肺炎確診個案，民進黨立委洪申翰、民眾黨立委賴香伶於立院質詢時，對確診個案康復後回歸職場的現況與職災通報表示擔憂，並要求勞動部提出相關協助專案、主通進行協助，勞動部長許銘春回應表示，將與衛福部合作、主動協助確診者與康復者的相關需求。

康復者返職場難

洪申翰於 13 日質詢時詢問許銘春，確診個案中是否有因染疫而遭雇主違法解雇、產生勞資爭議的個案？確診者在康復後回歸職場，勞動部是否掌握勞工有遇到工作上的困難？雇主又是否會因為新冠肺炎污名化問題，不願意雇用康復者？

對此許銘春回應，「相關資料牽涉個資問題，名單掌握在衛福部。」但洪申翰不滿強調，勞工在職場遇到問題，應由勞動部處理，「無法了解可能問題，怎麼設計政策？」也認為康復者是比較偏弱勢的勞工，目前是否有政策或專案提供支持？許銘春則表示，「有遇到困難，發展署會有相關措施幫忙」、「勞動部可以提供就業輔導，現有機制就有，不足會檢討改進」。

但洪申翰認為，目前 WHO 已公布新冠肺炎康復後，造成的多項後遺症（Long-Covid）症狀，包括疲勞感、抑鬱、注意力不集中、情緒波動、腦霧等，顯然會造成康復者在就業上的困難，應提出專案、主動詢問康復者是否需要協助，訂出工作指引與協助，且相關企業主也不一定知悉康復者的困難，需要勞動部積極介入協調、溝通。

職災申請難認定

此外，賴香伶則擔憂，確診者中有許多案例可能是因公染疫、應被列為職災，但在舉證上相當困難，雖勞動部宣布，預計在十月中旬預告修正相關規定、將新冠肺炎納入職業病類別，但目前勞動部核定的職災給付案件只有 83 件，實在太少，認為「很多人是沒有來申請、不知道怎麼處理，加上職場污名問題，雇主不在文件蓋章也使申請難上加難。」

對此勞保局局長鄧明斌指出，目前以傷病給付進行申請的件數共 99 件，在收案後會送交職業傷害專科醫師、提供審查意見，但有些舉證資料並不足夠，因此並未核定。至於確診勞工申請職災困難的部分，許銘春承諾，「會再跟衛福部要資料，詢問確診者是否需要協助、並主動對勞工宣導。」

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