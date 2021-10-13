快訊

BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠康復難回職場 籲勞動部主動協助

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
勞工若因公確診新冠肺炎，可申請職災。（網路截圖）
勞工若因公確診新冠肺炎，可申請職災。（網路截圖）

台灣累計逾 1.6 萬名新冠肺炎確診個案，民進黨立委洪申翰、民眾黨立委賴香伶於立院質詢時，對確診個案康復後回歸職場的現況與職災通報表示擔憂，並要求勞動部提出相關協助專案、主通進行協助，勞動部長許銘春回應表示，將與衛福部合作、主動協助確診者與康復者的相關需求。

康復者返職場難

洪申翰於 13 日質詢時詢問許銘春，確診個案中是否有因染疫而遭雇主違法解雇、產生勞資爭議的個案？確診者在康復後回歸職場，勞動部是否掌握勞工有遇到工作上的困難？雇主又是否會因為新冠肺炎污名化問題，不願意雇用康復者？

對此許銘春回應，「相關資料牽涉個資問題，名單掌握在衛福部。」但洪申翰不滿強調，勞工在職場遇到問題，應由勞動部處理，「無法了解可能問題，怎麼設計政策？」也認為康復者是比較偏弱勢的勞工，目前是否有政策或專案提供支持？許銘春則表示，「有遇到困難，發展署會有相關措施幫忙」、「勞動部可以提供就業輔導，現有機制就有，不足會檢討改進」。

但洪申翰認為，目前 WHO 已公布新冠肺炎康復後，造成的多項後遺症（Long-Covid）症狀，包括疲勞感、抑鬱、注意力不集中、情緒波動、腦霧等，顯然會造成康復者在就業上的困難，應提出專案、主動詢問康復者是否需要協助，訂出工作指引與協助，且相關企業主也不一定知悉康復者的困難，需要勞動部積極介入協調、溝通。

職災申請難認定

此外，賴香伶則擔憂，確診者中有許多案例可能是因公染疫、應被列為職災，但在舉證上相當困難，雖勞動部宣布，預計在十月中旬預告修正相關規定、將新冠肺炎納入職業病類別，但目前勞動部核定的職災給付案件只有 83 件，實在太少，認為「很多人是沒有來申請、不知道怎麼處理，加上職場污名問題，雇主不在文件蓋章也使申請難上加難。」

對此勞保局局長鄧明斌指出，目前以傷病給付進行申請的件數共 99 件，在收案後會送交職業傷害專科醫師、提供審查意見，但有些舉證資料並不足夠，因此並未核定。至於確診勞工申請職災困難的部分，許銘春承諾，「會再跟衛福部要資料，詢問確診者是否需要協助、並主動對勞工宣導。」

【更多精采內容，詳見

勞動部 新冠肺炎 職災

延伸閱讀

基本工資明年調漲至25,250元 勞長：不影響物價

研擬鬆綁移工入境 許銘春：完整接種疫苗優先

民進黨團：國民黨從上到下都是投降主義

勞動部研擬重啟移工入境 許銘春：登機前「一人一室」

相關新聞

勞動市場走出疫情低潮 薪資、受僱員工數回穩中

隨國內疫情趨緩，勞動市場需求持續回穩。主計總處今（13）日發布8月我國工業及服務業受僱員工人數為809.3萬人，較上月增...

新冠康復難回職場 籲勞動部主動協助

台灣累計逾 1.6 萬名新冠肺炎確診個案，民進黨立委洪申翰、民眾黨立委賴香伶於立院質詢時，對確診個案康復後回歸職場的現況與職災通報表示擔憂，並要求勞動部提出相關協助專案、主通進行協助，勞動部長許銘春回應表示，將與衛福部合作、主動協助確診者與康復者的相關需求。

防疫管制逐步鬆綁 8月受僱員工人數、薪資持續回升

隨著疫情趨緩，就業市場持續改善。行政院主計總處今天公布8月受僱員工809.3萬人，月增3萬人、0.36%；經常性薪資平均...

Q4面臨五大變數 摩根： 多元配置並拉長投資期間

第四季向來是市場上的傳統旺季，但今年卻是在供應鏈應接不暇、能源價格攀升、美中經濟動能趨緩與聯準會的退場政策中展開。摩根資...

勞保年金首度完整揭密！平均月領1.7萬 60-64歲最多人請領

截至去年底止，已有近140萬餘名退休勞工領取勞保老年年金，你知道多數人的勞保年資有多少嗎？最多人領的金額落在那個級距？有多少人可以領超過4萬元？ 今年是勞保局第一次揭露截至109年底的老年年金各項請領數據，包括請領年齡、投保年資、投保薪資級距到給付金額級距，其中也揭露男女性別差別。...

推動2050淨零碳排 龔明鑫：最快年底公布路徑圖

蔡政府喊出2050年淨零碳排的政策目標，面對立委關切要如何落實目標，身兼行政院國家永續發展委員會執行長的國發會主委龔明鑫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。