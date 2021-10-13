防疫管制逐步鬆綁 8月受僱員工人數、薪資持續回升

隨著疫情趨緩，就業市場持續改善。行政院主計總處今天公布8月受僱員工809.3萬人，月增3萬人、0.36%；經常性薪資平均4萬3227元，月增0.76%、年增1.66%，其中月增0.76%是2008年以來同期最大增幅。主計總處表示，8月經常性薪資增幅較大，主因前三個月經常性薪資都減少，8月明顯回升。此外，受僱員工人數已連續兩個月回升，隨著商業活動持續恢復，勞動市場可望逐漸回溫。

主計總處今天公布8月底全體受僱員工人數為809萬3000人，較上月增加3萬人，其中以住宿及餐飲業增加1.3萬人最多，批發及零售業增加9000人次之，教育業（主要為補習班及幼兒園，不含小學以上各級公私立學校）、醫療保健及社會工作服務業也都增加4000人。

雖然8月受僱人數持續回升，不過若與去年同月底比較，受僱員工人數仍減1.7萬人、0.22%，顯示整體勞動市場尚未回到去年水準。

8月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資（含本薪及固定津貼）平均4萬3227元，月增0.76%、年增1.66%；但非經常性薪資（含獎金、紅利、加班費等）7942 元，較上月減少36.28%，較上年同月也減5.43%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資為5萬1169元，較上月減少7.58%，較上年同月則增0.49%。

主計總處表示，隨國內疫情趨穩，相關商業活動持續回溫，住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業（包括美容美髮按摩等）經常性薪資分別月增5.42%、5.00%、3.31%。

為何8月全體受僱員工總薪資減少?主計總處表示，總薪資部分，電腦、電子產品及光學製品製造業受部分廠商8月發放員工酬勞（紅利）影響，月增19.06%較高；但電子零組件製造業因部分廠商上月發放員工酬勞，因此本月月減32.62%，電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業也因上月發放績效獎金，分別月減32.34%、24.71%。

總計1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2990 元，較上年同期增加1.78%，總薪資5萬7579元、增加2.41%；剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬1416元、年增0.15%，實質總薪資5萬5471元、年增0.78%。

8月全體受僱員工總工時平均為174.7小時，較上月增加2.1小時，較上年同月也增加4.7小時，其中因為防疫管制逐漸鬆綁，藝術、娛樂及休閒服務業總工時月增21.0小時最多，住宿及餐飲業、教育業亦分別月增19.3小時、14.1小時。

此外，8月全體受僱員工加班工時及加班費也都回升。總計8月加班工時平均7.7小時，較上月增加0.2小時，較土年同月也增加0.7小時；1至8月加班工時平均為8.0小時，較上年同期增加0.6小時。8月加班費平均1896元，較上月增加

2.05%，較上年同月也增加11.46%；累計1至8月加班費平均為1975元，較上年同期增加11.02%。