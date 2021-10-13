勞動市場走出疫情低潮 薪資、受僱員工數回穩中

隨國內疫情趨緩，勞動市場需求持續回穩。主計總處今（13）日發布8月我國工業及服務業受僱員工人數為809.3萬人，較上月增3萬或0.36%。但，若與去年同月比較，則減1.7.萬人或0.22%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，勞動指標已好轉，相關商業活動也開始陸續恢復中，顯示已慢慢走出疫情低潮，但仍未回到疫情前的水準。

受疫情衝擊，我受僱員工人數5月已較4月減5.2萬人，6月繼續月減9.3萬人，幅度再擴大，所幸隨著7月疫情警戒降級，相關商業活動陸續恢復，7月受僱員工數也開始轉好止跌回升，8月持續回穩續增。其中，住宿及餐飲增加1.3萬人，教育業、醫療保健及社會工作服務業亦均增加4,000人。

經常性薪資也呈現回穩情形，主計總處指出，8月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為43,227元，月增0.76%，較上年同月亦增1.66%。其中，住宿及餐飲業月增5.42%，藝術娛樂及休閒服務業月增5%，其他服務業（包括美容美髮按摩等）則是月增3.31%，陳惠欣指出，8月經常性薪資月增0.76%，是2008年以來最大增幅。

總薪資部分，電腦、電子產品及光學製品製造業部分廠商8月發放員工酬勞（弘利）影響，月增19.06%較高，而電子零組件製造業因部分廠商上月發放員工酬勞致月減32.62%，另電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業也因上月發放績效獎金，分別月減32.34%、24.71%。