Q4面臨五大變數 摩根： 多元配置並拉長投資期間

第四季向來是市場上的傳統旺季，但今年卻是在供應鏈應接不暇、能源價格攀升、美中經濟動能趨緩與聯準會的退場政策中展開。摩根資產管理表示，第四季起市場將面臨五大變數，而這些變數短期內也不會消失，建議投資人在配置風險性資產的同時，採多元配置方式並拉長投資期間，打造更多優化收益的投資選項。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（TaiHui）表示，不久前中國一連串的政策監管，引發市場對中國經濟的擔憂，直到最近全球供應鏈也出現了不確定性，進一步影響聯準會對通膨的預期與退場的節奏。此外，各國雖然陸續控制疫情，但未來是否能夠順利重啟經濟也還需要時間觀察，加上歐盟推出了即將在2023年實施的邊境碳稅，這些變數都會增加未來市場復甦的不確定。

許長泰說，除了歐美經濟解封的消費需求之外，第四季也是傳統消費旺季，加上北半球已經陸續進入秋冬，未來原油市場的需求勢必提升。但OPEC+因疫情因素並未積極擴大產能，預期今年底前國際油價依然值得留意，明年價格可能還會進一步上探。在此情況下，聯準會的退場措施可能在今年內啟動，實際的升息時點應該會到明年底。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，全球經濟仍在增長的軌道上，但面對五大變數，各地復甦的腳步會有落差，因此全球股市會維持原有的輪動格局，這對景氣循環股將相對有利；特別是對亞洲股市來說，除了印度與泰國之外，其餘多數亞股的本益比都還在長期平均值附近，相較於歐美股市有明顯的價值面優勢。