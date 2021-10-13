推動2050淨零碳排 龔明鑫：最快年底公布路徑圖

蔡政府喊出2050年淨零碳排的政策目標，面對立委關切要如何落實目標，身兼行政院國家永續發展委員會執行長的國發會主委龔明鑫今天表示，最快今年底前會公布路徑圖，為落實淨零碳排，初步想法是裝置容量一定要增加；至於碳費的機制則會分級，不會一視同仁。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫、經濟部長王美花、環保署長張子敬以「如何協助中小企業永續轉型」進行報告，民進黨立委賴瑞隆質詢龔明鑫，針對各國紛紛開徵碳關稅，有無評估過對國家和產業的影響？龔明鑫指出，目前主要還是歐盟預計2023年試辦，要求進口商必須申報碳排狀況，2024年之後開徵碳邊境稅，不過，歐盟也同意進口商如果在本國有貝課過碳費／稅，就可以扣抵；目前課稅範圍有鋼鐵等五大項產業，政府會先盤點進口歐盟情況、廠商如何因應等，儘管初期影響不大，但後續歐盟會擴充範圍，也給政府一點彈性空間準備。

至於政府針對全球減碳風潮的戰略布局為何？龔明鑫說，會回歸到2050年淨零碳排的目標如何落實，因此要把現在到2050年的路徑規劃出來，國際能源總署（IEA）有參考的路徑圖、日本也有，目前正進行跨部會協商，希望盡快把路徑規畫出來，之後就可根據路徑圖做政策因應。至於路徑圖的公布時間，龔明鑫表示，預計最快今年底前，最晚明年上半年。

龔明鑫說，路徑規劃清楚後，會比較清楚哪些產業需要轉型，轉型過程對某些產業是挑戰，但也會有商機，例如化石能源勢必要慢慢退場，但取而代之是再生能源或新能源，這都是新商機，但相關研發技術要先進行。

國民黨立委吳怡玎則質疑龔明鑫在談到路徑圖時，只提增加再生能源占比，卻不提煤炭和天然氣都要減少，這和IEA所提的2050淨零碳排的規劃不一樣，政府如何能在和IEA路徑不一樣情況下，達到淨零碳排的目標？龔明鑫表示，初步想法是再生能源裝置容量一定要增加，從IEA角度來看，風電和太陽能占發電量比全世界要達到七成，台灣因為特殊條件可能達不到、只能盡量，但政府會參考IEA的路徑圖；而對於碳費議題，基本上會分級課徵，不會一視同仁。