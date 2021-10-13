企業注意！碳費2023年公布、徵收 首發鎖定排碳大戶

蔡總統明確宣示2050淨零碳排，為達成淨零碳排目標，政府各部門也正如火如荼規畫減碳路徑，環保署長張子敬今（13）日在立法院經濟委員會指出，2023年就會訂出每公噸收取碳費的金額，同年即開始課徵碳費。目前規劃先針對溫室氣體排放量達2.5萬公噸CO2e當量以上的「排碳大戶」收取碳費，其中主要以電力、水泥、鋼鐵、光電半導體等耗能產業為主。

立法院經濟委員會今日召開會議，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、環保署長張子敬就「如何協助中小企業永續轉型」進行專題報告並備質詢，關於企業關心碳費的收取時程，為朝野立委質詢焦點。

立委林岱樺、邱議瑩、陳亭妃質詢指出，歐盟於今年7月公布「碳邊境調整機制」，針對未遵守規定的進口產品徵稅，計畫2023年開始試行，2026年全面生效，政府輔導產業的因應措施有沒有時程規劃？立委蔡壁如、謝依鳳則是關切政府將如何協助中小企業及早因應各國推出的各項環境政策及減碳機制。

張子敬答詢表示，溫管法母法的修法10月會預告，龔明鑫指出，母法預計在下個會期就會送進大院進行審查，並著手開始進行後續子法的規劃和訂定，包括：碳費徵收對象、費率及獎勵補助等相關事項，都將於子法訂定。同時，張子敬也說，預計最快2023年會訂出每公噸收取碳費的金額，並於同年開始徵收。

此外，張子敬說明，會訂出2.5萬噸為標準，主要是考量到2.5萬噸以上企業的排碳量占比逾八成，所以短期不會針對中小企業，但還是會去建立分級制度，讓中小企業做盤查登錄。張子敬也提到，歐盟目前是針對大貨品、行業來限定，中小企業還不會首當其衝。

王美花坦言，2050年要達到淨零碳排確實「很難」，對很多國家來說都是困難的目標，但大家都在為這樣的目標做大力的準備，每個國家也都正朝這個目標前進，而關於碳費的收取，政府會從比較大的排碳大戶作課徵，但是中小企業也必須要去做綠色轉型，經濟部有義務去協助中小企業因應，未來將推動大型企業協同供應鏈，以大帶小進行減量，協助企業低碳轉型。

龔明鑫指出，接下來也會啟動中小企業盤點指引，示範案例出來之後，擴散出去就很快，並將受國際碳税課徵衝擊較大的出口導向製造業者列為優先輔導對象，提供診斷諮詢，尋找出口解決方案，並輔導取得國際碳足跡驗證，協助企業取得國際供應商訂單等。

此外，龔明鑫也評估，針對歐盟的「碳邊境調整機制」將於2023年開始試行，若以直接出口到歐盟來說，初期對我國產業影響應該不大，但相信後續範圍一定會再擴充，衝擊整個亞洲供應鏈，特別是鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等五類碳洩漏風險高的產品相關產業衝擊較大。