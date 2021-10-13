快訊

赴大同石門溪野營遇連日大雨 逾13遊客受困沙洲求援

台灣永續行動獎頒獎 台電金門儲能示範系統奪金

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台灣永續能源研究基金會今（13）日於圓山大飯店舉行「2021台灣永續行動獎」頒獎典禮，台電金門儲能示範系統於SDG7可負擔能源項目榮獲金獎。

台電表示，台電致力提供國人合理、可靠且永續的電力，伴隨大量再生能源併網，儲能系統發展即為重要一環。台電以金門夏興電廠作為示範場域，建置可0.2秒內即刻供電的鋰電池儲能系統，及可大量儲存再生能源至需要時段使用的鈉硫電池儲能系統，讓供電更穩定，也成為本次獲獎的最佳行動方案。

台電指出，金門地區擁有風力及太陽能等再生能源發電的良好條件，再生能源發電占比可在特定時段達到近四成。考量金門屬小型獨立電力系統，為因應再生能源間歇發電造成的不穩定性，台電規劃於金門夏興電廠建置鋰電池及鈉硫電池兩套儲能示範系統。

其中，與台達電子聯手設置的鋰電池儲能系統，容量達2MW/1MWh（百萬瓦小時），於去年5月啟用；另與台電絕緣設備「礙子」主要供應商日本知名特殊陶業製造商NGK合作，建置達1.8MW/10.8MWh的鈉硫電池儲能系統，則在去年底正式完工。

台電說明，鋰電池擁有大功率充放電的特性，可提供即時電力補償，降低系統頻率波動，也可藉由自動調整系統頻率，將頻率維持於60赫茲左右，若遇突發電力事件，可於0.2秒內瞬間供電救援，較過往傳統備用機組啟動所需的15至20分鐘，快上數千倍。鈉硫電池則可「削峰填谷」，移轉白天充沛的再生能源至夜間時段使用，透過雙向的充電及放電，達到供電穩定並減少系統波動。

繼金門設置儲能設備後，台電持續蒐集資料，透過運轉資訊進行數據分析，於台灣本島自有場地持續建置儲能系統，並搭配輔助服務參與機制，積極確保可提供穩定且價格合理的潔淨能源，實踐綠能推展及環境永續的理念。

台電 金門

延伸閱讀

陳怡潔留法返鄉教大提琴 助金門學子接軌世界

愛在金門送愛家扶 退休教師楊天澤義賣畫作助弱勢兒童

圓規颱風強風重創金門 1145戶停電台電積極搶修

影／颱風天的嬌客！綠蠵龜遭漁網纏困 金門岸巡火速救援

相關新聞

勞動部研擬重啟移工入境 許銘春：登機前「一人一室」

全世界疫情逐漸穩定，而台灣缺工問題嚴重。勞動部長許銘春今赴立法院針對「武漢肺炎（COVID-19）疫情期間我國就業安定措...

國安基金14日開會 財長蘇建榮：密切關注台股情況

台股近期價跌量縮，財政部長蘇建榮今（13）日出席立法院財政委員會時表示，國安基金即將在14日召開第3季例會，屆時委員會針...

今年綠能占比目標跳票 龔明鑫：裝置容量可以達標

蔡政府為落實2025年再生能源發電占比20%目標，今年訂出12%的政策目標，目前卻只達成5.5%。行政院國家永續發展委員...

范雲呼籲盡速制訂最低工資法 實現蔡英文競選時承諾

勞動部拍板明年基本工資調漲，民進黨立委范雲今天表示，應該盡速制訂「最低工資法」，落實蔡英文總統競選時的承諾，勞動部之前回...

研擬鬆綁移工入境 許銘春：完整接種疫苗優先

台灣因COVID-19疫情實施邊境管制，移工難入境使產業頻傳缺工，勞動部長許銘春上午在立法院接受媒體聯訪時表示，目前正跨...

太陽能產業通膨風暴來襲 裝置量目標恐連3年跳票

推動綠能已成為全球各國響應氣候變遷，達到淨零排放或碳中和的發展目標，總統蔡英文的國慶演說，也重申政府將於2050年達到淨零排，跟上國際腳步。政府也制定2025年，太陽能等綠能，將達到20GW（10億瓦）的目標，占能源總量的20%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。