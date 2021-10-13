水利傑出貢獻人員 前副署長林火木獲終身成就獎

經濟部水利署今（13）日舉辦「涓滴守護 韌性台灣-表揚水利傑出貢獻人員及團體」典禮，表揚「終身成就獎」得主前副署長火林木、大禹獎、水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎得主。

今年全國水利傑出貢獻獎終身成就獎得主為經濟部水利署前副署長林火木，民國1959年任公職從基層水利工作開始歷練，超過60年的水利生涯，專注用心在水利事業，不僅僅是鯉魚潭水庫、牡丹水庫、寶山第二水庫及湖山水庫等各項重大水資源開發工程的重要推手，也參與諸多防洪治水建設，包括推動台北防洪計畫，改善大台北地區水患問題，基隆河整體治理，完成員山子分洪道工程，改善瑞芳、汐止地區水患。

蔡總統、行政院長蘇貞昌及經濟部次長曾文生也到場祝賀。蔡總統表示，台灣去年到今年面臨了百年以來最嚴重的枯旱，年雨量只有歷史平均的三分之一左右。同一時間，台大公館雨量站卻出現破紀錄的一小時209毫米降雨，「旱澇並存」的氣候型態將是未來一項重大的挑戰。

蘇貞昌表示，在今年抗旱作戰中，感受到水資源對於國家無可替代的重要性，量穩質優的水資源供應是國家建設非常重要的一環；永續安全的供水環境讓國人安心用水、產業穩定發展，是政府的責任，政府積極推動前瞻基礎水環境建設，就是要達到「供水穩定」、「韌性國土」、「優質水環境」的目標。

曾文生表示，面對未來氣候變遷影響所帶來的缺水及旱澇加劇，更需儘速將長治久安的計畫持續來推動，從防洪排水的流域整體改善與調適，及水資源的開源、節流、調度、備援等多方面多管齊下，也要喚醒民眾節約用水，共同守護每一滴水資源，共創不缺水、喝好水、不淹水、親近水的韌性台灣。