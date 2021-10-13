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基本工資明年調漲至25,250元 勞長：不影響物價

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

基本工資將於明年起調漲至25,250元、時薪168元，勞動部長許銘春今（13）日表示，基本工資調升不會影響物價，她並引述諾貝爾經濟學獎得獎者卡德（David Card）研究指出，基本工資調漲不會使就業減少。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部、衛生福利部、經濟部等針對「武漢肺炎（COVID-19）疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況與成效檢討」進行專題報告並備質詢。許銘春詢答時作上述表示。

勞動部基本工資審議委員會上週拍板基本工資明年起調漲至月薪25,250元、時薪168元，調幅5.21%。多名立委關注基本工資是否會影響勞工就業與通膨。

許銘春詢答時表示，不只諾貝爾經濟學獎得獎者卡德的研究，勞動部內部也有實證研究，認為基本工資不會影響物價與就業機會。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛稍後表示，勞動部每年會做相關研究，調查基本工資調漲是否會對就業造成衝擊，長年研究結果都顯示，基本工資調升並不會影響勞工就業，而對物價影響也微乎其微。

他進一步說，基本工資調漲確實會造成業者營業成本增加，但物價增加有許多因素，包含原物料進口等，研究顯示，基本工資對物價影響很有限。

基本工資 勞動部

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