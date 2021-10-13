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今年綠能占比目標跳票 龔明鑫：裝置容量可以達標

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
立委謝衣鳯（左）在立院經委會針對今年綠能目標跳票一事質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統
立委謝衣鳯（左）在立院經委會針對今年綠能目標跳票一事質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統

蔡政府為落實2025年再生能源發電占比20%目標，今年訂出12%的政策目標，目前卻只達成5.5%。行政院國家永續發展委員會執行長、國發會主委龔明鑫今天表示，當初設定再生能源的「裝置容量」一定會達標，至於今年目標落後不是因為執行端延遲，主要是因為需求端增加所致。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫、經濟部長王美花、環保署長張子敬以「如何協助中小企業永續轉型」進行報告，國民黨立委謝衣鳯針對今年綠能占比目標跳票一事質詢龔明鑫，龔明鑫答詢指出，政府設定再生能源的裝置容量一定會達標，今年是因為疫情實施邊境管制的關係，很多工程師沒有辦法來台灣，希望明年可以進一步改善，裝置容量的部分可以達到。

龔明鑫說，這幾年因為有大量台商回台投資和重大建設等，投資量增加很多，用電需求因此增加一點，不是因為執行端延遲，是因為需求端成長。

謝衣鳯追問龔明鑫有無協調相關部會達到2025年的目標？龔明鑫表示，2025年之前要達到的KPI主要是是裝置容量的部分，這是執行端可以掌握的，至於需求端因為全世界都在改變，例如中國近來供電發生問題，如果又有台商要回來，政府也不能叫它不要回來。

龔明鑫 再生能源

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