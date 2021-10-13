明年所得稅扣除額調高？ 蘇建榮：若調整年底前公告

對於明年所得稅扣除額是否調高，財政部長蘇建榮今出席立法院財政委員會時表示，大約於10月底主計總處公布相關的物價指數以後，才會在年底之前正式的公布調整幅度，「如果真的有調整的話，將於後年申報的時候適用」。

蘇建榮指出，依所得稅法第5條還有相關條文規定，包含免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額還有殘障特別扣除額跟課稅級距，每遇消費者物價指數較上次調整上漲達百分之三以上時，就按物價指數上漲幅度調整。

蘇建榮表示，調整指數依去年11月到今年的10月底為止的物價指數做計算，大概在10月底等主計總處公布相關的物價指數以後，才會在年底之前正式公布。他強調，這是適用明年的所得稅免稅額、標準扣除額等，如果真的有調整的話，將在後年申報的時候適用。

另針對台股近期價跌量縮，蘇建榮表示，國安基金將在明天召開第3季例會，會針對台股狀況討論，並會密切注意。他也表示，影響台股因素很多，包括中國大陸房地產及美國財政、殖利率上升影響以及美國聯準會（FED）是否要縮表等問題，國安基金會密切關注。