快訊

玻璃碎裂！苗栗尚順廣場附近傳槍響 警帶回4人調查

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

中油觀塘三接外推方案環差 須補正再審

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

環保署今（12）日下午召開「中油觀塘三接環差外推方案」首次初審會議，經濟部次長曾文生親自出席坐鎮，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也出席會議表達意見，藻礁公投正反雙方仍無共識。歷經三個多小時討論，環保署專案小組最後決議補正後再審，要求經濟部補充說明柴山多杯孔珊瑚調查資料、廢水處理、強化海洋生態調查資料後，在12月31日前補正再審。

曾文生表示，此案攸關電力供應穩定，已做出滿大程度的迴避退縮，希望環評在科學證據下進行討論，經濟部也委託專家海域調查、水下地質分析、生態系統分析等，今日在現場也找來學者，現場說明地質調查情形。

曾文生表示，中油觀塘三接案在環評歷史上是比較特別的案子，過去很少有次長在環差首次初審階段就出席說明。他表示，此案是在今年5月做出決定，讓工業港外推455公尺。

中油表示，三接將提供潔淨能源天然氣，是能源轉型，穩定供電、減煤、降空汙不可或缺的關鍵基礎建設，對於外界關注的藻礁，中油指出，在藻礁保護最大化、供電影響最小化前提下，提出外推方案，工業港外推455公尺，離岸1.2公里，航道及迴船池不浚挖，取消原21公頃外海填區，不破壞海床下礁石。

中油表示，經委託中央大學地科院調查、地質學者逐一判讀岩芯，得到兩點結論，第一水深超過18公尺就未發現礁石存在，第二礁石平面分布範圍約在水深15公尺到18公尺內，離岸約1.2公里到1.7公里。

潘忠政則表示，今天參加會議心情複雜，2018年10月8日，三接環評通過的那天，是「環評史上最黑暗的一天」，三接明明有台北港的替代方案，卻不去進行，國家建設要用這樣的方式顢頇通過。

潘忠政批，政府不採替代方案，卻一直在「擠牙膏」，從一開始77公頃、縮小開發面積到23公頃，公投成案後又跑出外推方案，只是為了迴避重作環評。

潘忠政說，「這是真相與謊言比對的時刻。」他說再多真話無法阻擋對環境的破壞，期待環委能夠促成召開聽證會，來解決爭議。

中油 環評 經濟部

延伸閱讀

三接外推環差審查今登場 曾文生親自坐鎮帶軍師

三接環差前經濟部再喊話：砍掉重練要再耗11年

不在大潭淨海潘忠政指它是痛處 環保局：海岸難抵達

朱立倫昨呼籲公投投贊成 潘忠政：與藍營合作會再看看

相關新聞

為何此刻送觀塘三接環差案？ 曾文生提三點回應

年底就要進行藻礁公投，外界質疑經濟部此刻送出三接環差案審查別有用心。經濟部次長曾文生今（12）日在環保署初審會議中提出三...

NCC盼共體時艱 電信協會：簡訊實聯制是公益價

立委今天質詢提到簡訊實聯制新台幣3億元的經費快用罄，NCC主委陳耀祥盼電信業者共體時艱，電信協會回應，他們在各項防疫「無...

9月房市風險創近1年新高 金研院：打炒房可望降溫

台灣金融研訓院今天發布9月台灣金融風險指數，不動產市場風險攀升至12個月新高，不過金研院金融研究所長林士傑認為，在部會連...

簡訊實聯制預算將用罄？ NCC：盼電信業者共體時艱

台灣民眾黨立委高虹安今天表示，簡訊實聯制費用當初編列的經費已快到使用上限，未來該如何維持？國家通訊傳播委員會（NCC）主...

全球稅改下狠招 一舉沒收跨國企業避稅天堂

經濟合作發展組織（OECD）8日宣布，136個國家同意實施15%企業稅最低稅率，全球稅改跨出歷史性一步。這項具里程碑意義的協議將加大跨國企業避稅難度，目前僅剩肯亞、奈及利亞、巴基斯坦與斯里蘭卡反對，但支持的國家在全球經濟中的占比超過90%，全球稅改已成大勢所趨。

氣候變遷因應法受關切 蘇揆：盡量在下會期提出

對於立委關切「2050淨零碳排」與《氣候變遷因應法》草案進度，行政院長蘇貞昌今（12）日表示，我們已經比世界趨勢慢了，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。