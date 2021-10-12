中油觀塘三接外推方案環差 須補正再審

環保署今（12）日下午召開「中油觀塘三接環差外推方案」首次初審會議，經濟部次長曾文生親自出席坐鎮，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也出席會議表達意見，藻礁公投正反雙方仍無共識。歷經三個多小時討論，環保署專案小組最後決議補正後再審，要求經濟部補充說明柴山多杯孔珊瑚調查資料、廢水處理、強化海洋生態調查資料後，在12月31日前補正再審。

曾文生表示，此案攸關電力供應穩定，已做出滿大程度的迴避退縮，希望環評在科學證據下進行討論，經濟部也委託專家海域調查、水下地質分析、生態系統分析等，今日在現場也找來學者，現場說明地質調查情形。

曾文生表示，中油觀塘三接案在環評歷史上是比較特別的案子，過去很少有次長在環差首次初審階段就出席說明。他表示，此案是在今年5月做出決定，讓工業港外推455公尺。

中油表示，三接將提供潔淨能源天然氣，是能源轉型，穩定供電、減煤、降空汙不可或缺的關鍵基礎建設，對於外界關注的藻礁，中油指出，在藻礁保護最大化、供電影響最小化前提下，提出外推方案，工業港外推455公尺，離岸1.2公里，航道及迴船池不浚挖，取消原21公頃外海填區，不破壞海床下礁石。

中油表示，經委託中央大學地科院調查、地質學者逐一判讀岩芯，得到兩點結論，第一水深超過18公尺就未發現礁石存在，第二礁石平面分布範圍約在水深15公尺到18公尺內，離岸約1.2公里到1.7公里。

潘忠政則表示，今天參加會議心情複雜，2018年10月8日，三接環評通過的那天，是「環評史上最黑暗的一天」，三接明明有台北港的替代方案，卻不去進行，國家建設要用這樣的方式顢頇通過。

潘忠政批，政府不採替代方案，卻一直在「擠牙膏」，從一開始77公頃、縮小開發面積到23公頃，公投成案後又跑出外推方案，只是為了迴避重作環評。

潘忠政說，「這是真相與謊言比對的時刻。」他說再多真話無法阻擋對環境的破壞，期待環委能夠促成召開聽證會，來解決爭議。