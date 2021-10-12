滙豐中華投信：投資ESG 公司治理為企業根與魂

每隔一段時間，股票市場就會出現新的地雷股，而且這些問題股當中，有許多都曾是標竿企業。為何這些大型企業會走向崩潰命運？其實這些企業帝國崩潰的主因，都來自於缺乏公司治理（即ESG當中的G，Governess）。公司治理於90年代開始引發全球關注，當年以安隆企業為代表的一系列企業財報造假醜聞，讓股東醒悟不能片面相信財務數字，而掀起公司治理運動浪潮，要求企業完善治理結構。

滙豐中華投信表示，現今ESG投資浪潮中，大家最熱烈討論的都是E的商機，但其實G才最高度影響股價；在2019年亞太區ESG調查結果顯示，投資經理人有64%認為G面向「總是」影響股價。這遠遠高於S面向的30%以及E面向的24%。可見在投資經理人心目中， G所代表的公司治理可謂是影響股價最關鍵因素。

滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達指出， 隨著刺激措施消退、勞工及商品短缺影響經濟活動，以及通膨超出預期，後疫情經濟復甦已經見頂，2021年下半年增長速度或許會放緩 。然而，在利多因素方面，8月通膨仍然穩定，中期而言仍有可能重回聯準會的2%目標。美國亦受惠於寬鬆的政策、充裕的家庭儲蓄及較高的疫苗接種率。

游陳達進一步表示，這些頻傳的企業舞弊事件，加上金融海嘯的衝擊，投資人逐漸認為企業責任不只在於追求利潤極大化，也必需注意公司治理狀況，如此企業才能永續經營並創造競爭優勢。在投資時，ESG 指標強的公司更可能勝出；根據哈佛商學院研究顯示，過去ESG 實務較強的公司，其長期財務表現也較佳。愈重視ESG的企業、ESG得分愈高，也愈有估值正面重估潛力。其中5年ESG分數提高了 20 分以上的公司，其P/B股價/淨值比相較 5 年前平均也高出 11%。 顯示愈具ESG動能的公司，愈具有強大的發展潛力！

滙豐中華投信表示，投資人千萬無須別妄自菲薄，小股東也能透過「 主動參與」發揮監督作用！股東參與對企業決策有一定影響力，很多機構投資者都會積極運用其影響力，改進企業在公司治理的政策。舉例來說，滙豐資產管理便有不少透過「主動參與」，成功影響企業營運方式的案例，包括2019年紐西蘭槍擊直播暴力事件後，要求多家社交平台完善風險管理；其後兩大社交平台開始制定更清晰的管理方針。

投資人應留意公司治理警訊，拒絕地雷投資；所謂「數字始終來自於人性」，財報可能會被美化。業績數據不應該再只是投資人買進投資的唯一依據，多留意公司治理面，長遠來說，公司治理如果做得好，最終將會反應在公司經營與股東報酬上。