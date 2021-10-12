全球最低稅負制 預計2023年上路

全球稅改逐步逼近，資誠聯合會計師事務所今（12）日表示，經濟合作暨發展組織（OECD）已於本月達成共識，同意執行全球利潤分配稅制、全球最低稅負制等二大稅改新制方針，預計將於2023年開始推行。

資誠指出，繼參與OECD包容性架構的國家及地區當中，原本尚未同意推動稅改二方針的愛爾蘭、匈牙利等國，已於本月同意推動，只剩下奈吉瑞亞、肯亞、斯里蘭卡及巴基斯坦尚未同意。

就後續進程上，資誠表示，預期G20將於10月底進行會議並通過決議、11月由OECD公布細節的法規架構，並於2022年啟動多邊公約的協議與簽訂；參與包容性架構的136個國家及地區，將於2022至2023年間修正國內法。

預計在2023年，二大方針將正式開始推行，資誠表示，這些國家手握超過全球90%的GDP，稅改幾乎是全球共識。

資誠全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，全球利潤分配稅制（方針一），是針對合併營收達200億歐元（約合新台幣6,500億元）的超大型企業，要求其獲利超過10%的超額利潤，將25%分配予市場國課稅，但受影響的台資企業不多。

至於全球最低稅負制，則是指本次稅改的方針二，曾博昇表示，適用對象是全球營收超過7.5億歐元（約合新台幣240億元）的企業，最低稅負制的稅率訂在15%，目前已公布國際航運服務業、退休基金及投資基金可排除適用，預計在今年11月之前，OECD將公布更多的細節內容，其他事項也將在2022年底前陸續發布。

曾博昇表示，推動二大稅改方針已是全球共識，但關鍵還是要看美國，雖然拜登政府承諾要推動方針一與方針二，但是否能夠取得參眾議院支持是很大的變數，若是美國沒有如期推動，這將會造成其他國家觀望。