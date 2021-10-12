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黃豆價上漲機率逾六成 週期性因素支撐第4季價格

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美國黃豆存需比降至相對歷史低點
美國黃豆存需比降至相對歷史低點

黃豆受到異常乾旱的氣候影響，雖黃豆年度總產量增加，但黃豆出口量亦是持續創高；街口投信說，第4季黃豆供需也將不致於過度失衡；依據過往25年的黃豆價格表現來看，10月與11月皆有超過六成的機率上漲，顯見週期性因素亦是支撐第4季黃豆價格的關鍵。

截至2021年9月19日，黃豆落葉率達到 58%，比去年高2個百分點，比五年平均水準高10個百分點。在一周內，18個估計州中有 17個州的落葉量增加超過10個百分點。收割進度，截至9月19日，亦較前一周有明顯進展，比去年同期高1個百分點，符合五年平均水準。

美國農業部9月19日發布黃豆生長狀況質量報告，58%的黃豆評級為良好及優秀，低於去年同期的63%。美國黃豆2021/22年新作，9月1日初估目標值較8月的供應增加和價格下降(黃豆出口預測上調3,500萬蒲式耳)。而期末庫存預估為1.85億蒲式耳，亦較8月預估值增加3,000萬蒲式耳。

2020/21年美國黃豆存需比降至3.9%(截至2021年9月1日預估值)，而2021/22年該比率初估目標值為4.2%，皆為近十年較低期末庫存，乃因出口創高(該年度的累計出口銷售額比去年同期增長35%)，惟國內需求使用量下降。

2020/21及2021/22全球黃豆存需比預估及初估目標值均續降至17.9%，低於五年均值19.6%。 2020/21舊作預估巴西產量上修至1.37億噸(出口量預估將達到 8,200萬噸)，阿根廷產量下修至4,600萬噸。第3季為南美洲黃豆休耕期，預計10月開始2021/22期作播種。而2021/22新作初估目標巴西產量調升至1.44億噸，阿根廷產量亦調升至5,200萬噸。

中國大陸黃豆需求增長主要因為國內的豬隻飼養頭數持續從非洲豬瘟疫情中恢復，帶動飼料需求增加的影響。大陸農業部預估，至今年底，大陸豬隻飼養頭數可望達到4.4億隻，相比2020年底為4.06億隻。

普氏分析及WASDE 2021年9月1日分別預估，2020/21與2021/22年度，大陸黃豆進口量將分別達到1億噸與1.02億噸及0.99億噸與1.01億噸，兩單位預估值相當。

CFTC大額交易人黃豆籌碼淨多單從第2季底的20萬口至9月14日已降至6.5萬口，大幅縮減近七成。同時，CBOT黃豆期貨價格同期間亦從5月12日的1642.5美分降至9月14日的1282.5美分，跌幅達21.92%，顯示市場降溫程度明顯。10月至2月發生反聖嬰現象的機率與強度最大，該現象預估延伸到明年第2季，這恐將影響到美國黃豆播種期。

CFTC籌碼分析
CFTC籌碼分析

美國 阿根廷

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