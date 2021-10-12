萬泰科業績更上一層樓 現金增資繳款開始

萬泰科（6190）隨新冠肺炎疫後，各國重啟5G基礎建設、車市復甦，消費回溫，電子新品競出，萬泰科資料中心、汽機車線、家電、戶外特殊用線出貨大增，該公司累計2021年前九月營收達56.02億元、年增61.83％，為歷年同期新高。

該公司基於強勁之客戶需求，本次辦理可轉債及現增籌資，改善財務結構，可轉債已掛牌，目前正為員工及原股東繳款期，至10月19日截止，原股東考量萬泰科除既有業績外，又打入低軌衛星供應鏈，繳款意願熱烈。

萬泰科客戶需求強勁，公司看好5G基站、資料中心、汽機車、家電、戶外特殊用線等多項應用需求可望延續。

萬泰科主要生產基地包括中國大陸、泰國、越南、美國行銷公司等。以各市場前景來看，中國大陸市場看好內需穩定，家用電子線、網路線等產品。

美國市場方面，居家用線受惠WFH、宅經濟商機延續，需求尚未轉弱，另外，5G、資料中心、橋梁、學校／商辦等基礎建設需求也轉強，且2022年在低軌衛星相關產品出貨倍增，有望帶動營運更進一步成長。

至於東南亞方面，主要動能來自汽機車需求強勁，受惠於貨運缺櫃產生的短鏈效應，不少日系客戶從海外進口改為當地採購。泰國廠動能則來自太陽能線、高爾夫球線等特殊用線。

萬泰科密切注意疫情及海運塞港變化。 但隨著疫苗及海運逐步紓解。預計第四季業績仍審慎樂觀。