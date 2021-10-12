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氣候變遷因應法受關切 蘇揆：盡量在下會期提出
對於立委關切「2050淨零碳排」與《氣候變遷因應法》草案進度，行政院長蘇貞昌今（12）日表示，我們已經比世界趨勢慢了，「一定要快」；至於是否送出草案？他說這會期比較趕，會盡量在下會期提出。
對於國際關注的氣候變遷議題，蔡總統在今年世界地球日宣示了「2050淨零碳排」的目標，蘇揆也在8月的行政院永續委員會宣示，要將此目標入法，並加速「氣候法」的修正工作。
國民黨立委蔣萬安於立法院總質詢時問及「2050淨零碳排」議題，表示對於氣候變遷議題，2023年歐盟即將課徵碳關稅，鋼鐵業者將會受衝擊，而「氣候法」進度為何？
蘇揆表示，世界趨勢已經是這樣，我們已經慢了、跟不上，所以「一定要快」，對於修法工作，他已經在8月的永續會已經做出裁示，關於碳費，正由環保署、經濟部與各界勾通，這個月就會預告草案。
蔣萬安追問「氣候法」進度，蘇揆表示，他不敢輕諾能在這個會期送出，這個會期比較趕，行政院會進量趕在下個會期提出。
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