打房政策效果弱 列管房東才是上策

第二戶房貸調漲，超級房東恐遭清查，台灣居住正義邁進了一大步嗎? 學者莊孟翰認為，央行的房貸政策恐打擊不到房產大戶，盼透過清查資金來源、資產綜合清查等來打擊隱藏投資客。而清查房東也將造成租稅成本轉移，使租金上漲。對此，學者張金鶚建議，應該向下清查列管小房東，加速租金市場透明化。

兩部會大動作打房

央行於9月祭出打擊房市投資新措施，規範民眾在六都與新竹縣、市，購買第二戶的貸款不得有寬限期。央行也於10月1日邀集36家國銀等業者，討論銀行辦理放款業務，並呼籲銀行應調查貸款者背景、持有房數等來決定貸款利率。公股銀行陸續表態，配合央行政策落實差別定價，已調升第二戶房貸利率至1.5%以上。

財政部接著於 5 日宣布，將於明年三月開始針對持有非自住房屋十戶以上者進行全面查核，要求申報房租所得，繳交租賃所得稅款。初期財政部將發函通知並輔導改善，若囤房大戶未回則將進行查核，若有漏報所得，則將要求補繳稅，甚至處以三倍以上的罰鍰。

政府動作頻頻，試圖打擊擁屋自重的投資客與房東，但結果卻可能「治絲益棼」，反而使得一般民眾在換屋或租屋上遭逢更大的困境。

打貸款打不到高手

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰認為央行政策「隔靴搔癢」，打不到靠著現金交易的大腕玩家，也無法管制依靠海外資金與儲蓄進行的地下交易。他舉例分享，有些建案開放之初，房仲業者就「預約」三、五十戶，把房屋分享給自己的尊榮客戶。他說，透過徹查購物資金來源、產戶資產總清查才能有效針對擁房自重的大戶們。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為，打房政策不應侷限於第二戶貸款利率提高，往上可以再提高稅率與稅基，比照囤房稅採累進稅率。但他指出，炒房是投資需求的問題，房市問題複雜，並非單一政策可以解決。

換屋族受其害

另一方面，央行政策下的受災戶卻不只有炒房投機客，更影響到換屋族的權益。台灣房屋智庫發言人張旭嵐說，換屋族在還沒換到房就要付出更高的貸款成本，房貸無寬限期也讓換屋族在資金運用上綁手綁腳。

此次財政部先針對擁有十戶以上的囤屋大戶下手清查。張金鶚建議，可以從十戶開始向下五戶、三戶繼續清查，增加租賃市場資訊的透明度。張旭嵐則認為，稽查納管涉及公平性的問題，稽查順序、稽查標準都要定義清楚，以免房東之間產生比較心態，認為政府僅查自己而獨厚他人。

而財政部納管房東必然造成房東成本增加，房東也勢必將成本轉移到租金上，導致不但沒有打擊到包租公、包租婆，反而苦到異鄉漂流人。張金鶚說，打房政策本來就不是一招見效，要漸近式的多管齊下。如果擔心單一政策有成本轉嫁的問題，政府可以提供交叉補貼之類的配套措施，絕不能因成本問題就放棄徹查房東。

張旭嵐說，不對房東進行清查列管，可能會造成隱形的房東黑戶沒有制度可以管制，造成房東說了算的狀況，租賃糾紛無法可管。她表示，目前實價登錄網站上的租金價格多為房仲業者所提供，實際上還有許多私下租賃的狀況，以致市場價格並不透明。

租戶可能遇上房東以其他房東出租多少錢為由，說明自己的租金已經很便宜，而實價登錄網站的價格卻又只是冰山一角，租客完全無法驗證房東的說法正確與否，最後碰得一鼻子灰，始終困在租金市場中。

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