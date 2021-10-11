藻礁公投辯論不休 中油：「離岸5km皆藻礁」前提錯誤

藻礁公投提案方以「大潭海域離岸5公里內的海底都是藻礁」為由，於公投提案主文要求中油第三天然氣接收站（簡稱三接）應遷至離岸5公里外的海域。中油表示，專家調查結果顯示，最遠離岸約1.7公里的海底就沒有礁石，藻礁公投提案的前提存在事實基礎錯誤。

中油表示，公投方僅憑一碩士論文的推論，即質疑「工業港海底離岸5公里皆藻礁」，並在公投主文要求三接撤至離岸5公里外的海域。然而，公投方引用的碩士論文，調查地點為大潭北邊的白玉藻礁，而非大潭，且調查方法為單、多音束聲納儀、側掃聲納儀，並不足以瞭解海床的地質構造。

中油指出，中油不僅使用上述論文的調查方法重複測量，為瞭解大潭海底地質狀況，更委託國內多個專家團隊、運用多種調查方法進行綜合分析，結果發現，礁體最多只到水深18公尺的海域，由於-18m等深線與離岸遠近不一，測算後最遠離岸約1.7公里的海底就沒有礁石分布，也就是說，公投方提案主文所依據的前提，早已存在明確的事實錯誤。

中油表示，實地鑽探是最能瞭解海床地質的調查方法，中油將民國1999年東鼎公司的鑽探資料，以及中油在2003年、2019至2021年共103個鑽探點的岩芯資料，彙整後交由地質專家判讀，發現離岸愈遠的海底礁石愈薄，且離岸較遠處即使有礁石也呈現破碎、不連續的狀態，最重要的是水深18公尺之後的海域，其鑽探岩芯就已無礁石存在。另外，由中央大學地科院團隊以高解析火花放電震測、底拖側掃聲納紋理比對鑽探岩芯來判讀，結論都是「礁石最遠只到水深18公尺的海域」。

藻礁公投聯盟稱，中油2018年環差報告所附水下遙控無人載具（ROV）攝影圖資顯示有生物礁，中油澄清是「錯誤的解讀」。因水下攝影目的是了解工業港海床的現況而非地質構造，且生物礁未必是藻礁，該圖資的調查範圍也未達外海5公里，與目前討論的範圍不同。

此外，中油指出，依據生物群聚的科學分析結果指出，潮間帶與亞潮帶（海底）屬兩個不同的生態系統，魚類、十足目及軟體動物聚群種類及組成都沒有重疊，顯示彼此間相互影響的可能性很低，公投方不能直接一概而論，錯把海底泥沙環境生態都當作潮間帶藻礁生態。