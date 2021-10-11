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台積電快成台灣代名詞，更大的投資、更多的土地，也將擴大貧富差距？

商業周刊 / 黃齊元／商周.com專欄作家
台積電快成台灣代名詞，更大的投資、更多的土地，也將擴大貧富差距？（本報系資料庫）
台積電快成台灣代名詞，更大的投資、更多的土地，也將擴大貧富差距？（本報系資料庫）

摘要

1.全世界經濟結構正在快速兩極化，大企業越來越富有，造成社會貧富不均。這種兩極化的情形在台灣越來越明顯，特別在半導體產業。

2.台積電瘋狂擴建的結果有幾個：房地產價格炒起來、產業平均薪資提高、少數人富起來，台美關係向前邁進一大步，台灣整體電力不夠用，以及碳排放問題更嚴重。

3.站在對的產業位置的人很幸福，但其他大部分人可能分享不到經濟的成果。

據外電報導，南韓網路巨頭Kakao公司承諾，將設立規模3千億韓元（2.56億美元）的基金來支持小型企業和自僱業者；無獨有偶，南韓最大財團三星最近也表示3年內將為年輕人創造3萬個工作機會。南韓兩大企業顯然都希望藉由強化與擴大企業社會責任，平息外界的批判，並減輕監管壓力。

看了這個新聞，我很有感慨，這不正是習近平最近在推的「共同富裕」嗎？外界有很多批評，說中國經濟出了問題，所以政府要強迫大企業掏錢出來補經濟的窟窿。事實是，全世界從美國到中國，經濟結構正在快速兩極化，大企業越來越富有，造成社會貧富不均。

這種兩極化的情形在台灣越來越明顯，特別在半導體產業如台積電。美國和歐洲都搶著向台積電要晶片，台積電的股價創高峰，而台積電員工薪水也位於行業頂端，碩士起薪180萬元台幣。一個台灣兩個世界，「半導體」與「非半導體」。但服務業和中小企業，卻難以維生。晶華酒店董事長潘思亮最近表示，國際觀光業已是重症末期病人，一般疫苗對重症病人無效。

台灣不只硬體基礎建設條件不足，更頭痛的是人才短缺。半導體產業大老對此公開提出警告，表示有極大產學落差，學校無法訓練足夠專業人才，滿足未來擴廠需要。政府的作法是請企業出錢，由「台成清交」等名校，在全省各地興建「半導體學院」，量身訂製打造人才。但這只會使原已嚴重的資源傾斜問題更加嚴重，在台積電工作的年輕人，目前起薪是一般年輕人的4倍。

圖為清大半導體學院。圖／清大提供
圖為清大半導體學院。圖／清大提供

接下去的情境很可怕，現在台積電製程為5奈米，未來是三奈米、二奈米、次奈米，每座廠都需更大的投資、更多的土地、更貴的員工、更好的設備，更高的電力。沒有人在想這是否是「可持續的」（sustainable）。

台積電瘋狂擴建的結果有幾個：房地產價格炒起來、產業平均薪資提高、少數人（包括工程師及股票、房地產投資人）富起來，台美關係向前邁進一大步，台灣整體電力不夠用，以及碳排放問題更嚴重。許多企業找不到人、請不起人，但在台灣沒有人敢說「Enough is enough」（夠了），因為台積電是「護國神山」。

這場無止盡的競賽已燒到台積電自己身上，上週美國商務部長以國家安全為由要求台積電交出產能及客戶訂單等資料。除此之外，英特爾正計劃在歐洲斥資800億歐元，蓋8座晶圓廠；中國宣布將斥資10兆人民幣，發展第三代半導體，企圖彎道超車。

有人說台灣的優勢是人才，政府也採取強力措施禁止外資挖角，但問題是台灣薪水太低，人才有外流危機。歐美AI人才現在薪水平均約30萬美元，是台積電工程師平均薪資的4倍以上，如果你今年30歲，可以拿4倍的薪水，即使你很愛台灣，是否會願意去國外拚個幾年？

台灣站在對的產業位置的人很幸福，但大部分人可能分享不到經濟的成果。台積電員工5.7萬人，占台灣總人口0.24%，台積電市值即將超過台灣GDP，你可以想像財富分配的效果。少部分從事服務業的人可能會得利，如果你造房子給台積電員工、幫他們投資理財、提供吃喝玩樂各種服務給他們，但這對整體台灣而言，仍只是一小撮人。

今天的台灣，正在快速「半導體化」，從北到南，竹科、中科、南科、高科。以前小英上任時喊出「亞洲‧矽谷」，最近政府又宣稱要打造「南方新矽谷」和「南方科技雨林」。你有沒有覺得，整個台灣變得越來越像一個樣貌？TSMC的C已不是Company」，而是＂Country＂。

「給我一口飯，不要核子彈」，「顧好我的店，不必台積電」，相信是很多市井小民的心聲，請讓我們共同富裕，TSMC＝＂Taiwan Society More Cash＂！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台積電 半導體 奈米 薪水 貧富差距

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