快訊

蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

三大業務穩定發展 金萬林9月營收5,651萬元、年增97％

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

基因檢測大廠金萬林（6645）9月營收5,651萬元，較去年同期成長97％；累計今年前九月營收4.6億元，年增121％。主因新冠檢測、精準醫療、代理設備三大業務穩定發展帶動。

此外，金萬林穩定供應醫療院所新冠肺炎檢測試劑，因應國內檢測需求，自國內疫情升溫以來，金萬林營收保持在高檔，第3季單季營收2.1億元，接近上半年營收金額。

金萬林表示，國內檢測需求穩定，公司試劑的出貨量已具經濟規模，開始貢獻獲利。現行防疫措施之下，除了公費檢測之外，另有企業、出境等自費檢測需求，雖然隨疫情減緩，剛性需求稍微減緩，但整體市場具一定規模，新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器需求仍將穩定貢獻營收。金萬林將協助離島檢驗所建置，供應離島居民檢測需求。

金萬林長期致力於推廣癌症基因檢測應用於精準醫療，雖因新冠肺炎疫情稍微延遲進度，不過公司也在最短時間研發出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，並通過歐盟、美國、台灣及菲律賓等國際認證，充分顯現金萬林的研發能力。在原有代理設備業務、精準癌症檢測服務的基礎下，增加新冠肺炎試劑及設備業務。

金萬林表示，公司在精準醫療的業務發展不斷推進，旗下精準醫療分子檢測實驗室獲得衛福部食藥署（TFDA）認證，已經陸續與各大醫療院所簽約合作，提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，做為醫生臨床診斷的用藥參考，掌握最佳黃金治療時間。代理設備業務方面，預計也將再增加新的品牌代理。

營收

延伸閱讀

台中28萬人搶打第11輪疫苗 盧秀燕：開5天快打站打BNT

毛毛蟲致皮膚腫癢恆春也有 國慶連假在地急診能處理

跨越高屏神救援 輔英團隊助仁武特教學校新生體檢

孕婦第2劑「被打高端」 指揮中心：醫院上傳資料弄錯

相關新聞

儲能商機夯 傳產大咖搶進

「碳中和」已成為大勢所趨，帶動未來儲能商機超夯，吸引台泥、台塑集團、漢翔等國內傳產龍頭大咖紛紛搶進卡位，啟動布建儲能案場...

台灣168／景氣連七月亮紅燈

國發會發布8月景氣燈號，連續七個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，綜合判斷分數較上月增加一分至39分，顯示經濟成長處於持續擴...

每周一勢／郵政儲金戶數微增

依交通部統計，截至今年8月底郵政儲金戶數達3,648萬戶，較去年同期微增0.06%；微利時代，民眾對定存興趣缺缺，占整體...

【高雄神山效應】台積進駐五輕環保要過兩關 市府用錢換時間能奏效？

中油的高雄五輕煉油總廠於2015年11月1日關廠熄燈，汙染整治場址面積169.5公頃，等於6.5座大安森林公園。傳出台積電將在此落腳建廠，第一個要面對土壤汙染整治難題，高雄市府決定用金錢換時間，迎接台積電這座護國神山，但接著還有高屏地區空汙總量管制的關卡要過，高雄環保局也認為「問題不大」。

【高雄神山效應】聽說台積要來…一次漲足3年房價 代銷憂樂極生悲

台積電到高雄楠梓五輕舊址設廠幾已成定局，使得近期高雄房市表現亮眼，交易量月增逾3成稱霸全台。在「護國神山」帶旺下，不僅早有工程師南下布局買房，也有不少建商看好後市，紛紛惜售，甚至先封盤不賣，讓楠梓一帶處於舊案賣光、新案不開的缺貨空巢期；而當地房價去年開始起漲，如今「未來3年房價趕在今年一次漲完」，還出現開價「一日三市」的炒作亂象，代銷大老擔憂，房價過熱跳漲太凶，使銷售難度大增，恐要踢到鐵板才會結束。

【白話財經】加薪好高興…當心老闆玩這招 勞工其實虧到了

小芸每月固定薪資3.6萬元，公司每月另有全勤獎金2000元，她一年約有10個月可以領得到，每年可多出2萬元，但也造成她不太敢請假，請假等於減薪。雖然公司不太全面性加薪，但公司如果當年度賺錢，也會將獲利加發績效獎金，在去年疫情之前，她一年約可領到1.5萬元。也就是說，小芸每年實質收入（或是不含年終獎金的年薪）應是46萬7000元，每月約近3.9萬元。 近幾年基本工資年年漲，因為基本工資指的是本薪，基層勞工算是實質加薪，例如上周五決定的基本工資升幅達5.21%，領基本工資的194萬餘名勞工月薪增加到2萬5250元、時薪168，極為可觀，而且勞退提撥跟著墊高，實際加薪幅度更高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。