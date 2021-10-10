三大業務穩定發展 金萬林9月營收5,651萬元、年增97％

基因檢測大廠金萬林（6645）9月營收5,651萬元，較去年同期成長97％；累計今年前九月營收4.6億元，年增121％。主因新冠檢測、精準醫療、代理設備三大業務穩定發展帶動。

此外，金萬林穩定供應醫療院所新冠肺炎檢測試劑，因應國內檢測需求，自國內疫情升溫以來，金萬林營收保持在高檔，第3季單季營收2.1億元，接近上半年營收金額。

金萬林表示，國內檢測需求穩定，公司試劑的出貨量已具經濟規模，開始貢獻獲利。現行防疫措施之下，除了公費檢測之外，另有企業、出境等自費檢測需求，雖然隨疫情減緩，剛性需求稍微減緩，但整體市場具一定規模，新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器需求仍將穩定貢獻營收。金萬林將協助離島檢驗所建置，供應離島居民檢測需求。

金萬林長期致力於推廣癌症基因檢測應用於精準醫療，雖因新冠肺炎疫情稍微延遲進度，不過公司也在最短時間研發出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，並通過歐盟、美國、台灣及菲律賓等國際認證，充分顯現金萬林的研發能力。在原有代理設備業務、精準癌症檢測服務的基礎下，增加新冠肺炎試劑及設備業務。

金萬林表示，公司在精準醫療的業務發展不斷推進，旗下精準醫療分子檢測實驗室獲得衛福部食藥署（TFDA）認證，已經陸續與各大醫療院所簽約合作，提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，做為醫生臨床診斷的用藥參考，掌握最佳黃金治療時間。代理設備業務方面，預計也將再增加新的品牌代理。