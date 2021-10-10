國慶講話 蔡總統約定「確保主權、捍衛國土」四個堅持

蔡總統今（10）日發表國慶講話時，提及要約定四個堅持，包括永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡總統今早發表國慶談話時，談到關於「凝聚團結共識，約定四個堅持」。她說，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這七72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。

蔡總統說，這個今天讓世人稱讚的樣貌，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果，沒有任何一群人可以單獨居功，也沒有任何一群人曾經置身事外。

蔡總統提及，八二三砲戰中，英勇奮戰的國軍沒有分省籍；半導體護國神山裡的人才，也不會分政黨；黨外雜誌《自由時代周刊》創辦人鄭南榕是外省人。蔡總統接著說，模特兒瑞莎原本是烏克蘭人，演員温貞菱的母親是菲律賓華人，父親是客家跟日本的混血。不久前才離開我們的棒球選手王光輝，則是阿美族人。

蔡總統說，國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒。這就是我們榮辱與共的情感。在這個包容的國家裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人。

蔡總統表示，過去這72年的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變。她說，但在轉變之外，我們也有不變的堅持。那就是「確保主權、捍衛國土」。

蔡總統表示，這個信念，是讓台灣屹立不搖、民主開花結果的重要關鍵，也是72年來，國軍保家衛國、為何而戰的基礎，更是一代又一代台灣人民的堅持。

蔡總統接著說，這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持，並點名表示，今天國民黨的朱立倫主席、民眾黨的柯文哲主席、時代力量的陳椒華主席，都在現場。

蔡總統直言，各位的出席，是台灣民主美麗的風景。她強調，政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。

蔡總統說，所以我們必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡總統強調，這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。

蔡總統重申，我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。