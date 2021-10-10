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蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

國慶日談兩岸關係 蔡總統：兩岸分歧解決須平等對話

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

蔡總統今（10）日發表國慶講話，對於區域與兩岸關係，她直言中華民國正處在73年來最複雜多變的局勢當中，並強調「兩岸解決分歧，必須透過平等對話」，也期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。

蔡總統於國慶講話談及區域情勢時，她直指我國「區域情勢複雜，嚴峻挑戰空前」，她表示，當我們越好，中國大陸給我們的壓力就越大，她要提醒所有國人同胞，沒有鬆懈的本錢。

蔡總統說明，此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化，如威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣。

蔡總統說，隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中。我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途。

蔡總統細數，印太區域的情勢，日趨緊張複雜，北京當局在全面掌控香港，壓制民主人士後，也調整了「改革開放」以來的政經發展方向；同時，在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰；在台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響我們的國安及飛安。

蔡總統表示，民主國家之間，則正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局。她解釋，G7、北約、歐盟，以及美日印澳的「四方安全對話」，不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國大陸片面破壞。

蔡總統重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。她強調，在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，「維持現狀」就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。

蔡總統強調，「兩岸解決分歧，必須透過平等對話」。她說，她期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。

蔡總統說，我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國大陸設定的路徑。因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2,300萬人的主權。

兩岸關係

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